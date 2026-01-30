Muere a los 71 años Catherine O'Hara, la madre de 'Solo en casa'

Catherine O'Hara, la veterana actriz de Solo en casa, ha fallecido a los 71 años, según confirmó este viernes el representante de la estrella canadiense a Variety. La actriz también es famosa por intervenir en Bitelchus como una de las molestas habitantes de la casa encantada, papel que repitió recientemente en la igualmente exitosa secuela.

Su asociación con Tim Burton continuó en el ámbito del doblaje, encargándose de destacadas voces en la versión original de títulos animados del director como Pesadilla antes de Navidad o Frankenweenie. Pero los espectadores la recuerdan igualmente por ejercer el papel de madre en la ficción del niño Macaulay Culkin en Solo en casa y Solo en Casa 2: Perdido en Nueva York.

La muerte de O'Hara, que tuvo lugar en su casa de Los Angeles tras una breve enfermedad, se torna súbita e inesperada: estaba implicada en eventos relacionados con la segunda temporada de la galardonada serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen y de cuyo elenco formaba parte, que tendrían lugar en próximos días.

El éxito televisivo no le fue ajeno, el más reciente por la sitcom Schitt's Creek, que se prolongó durante seis temporadas desde 2015 y que en España está disponible a través de Prime Video. Se trata de la historia de una familia rica que pierde sus propiedades y se ve obligada a convivir en un cuchitril rural que le reportó un Globo de Oro, un Emmy y un Premio del Sindicato de Actores, entre otros, tras un inicio modesto en la televisión canadiense. Todo un resurgimiento que permitió a O’Hara revalidar su fama de actriz cómica pasados los 60 años.

O'Hara en la reciente secuela de Bitelchus | WB

De orígenes modestos para nada relacionados con la actuación, la carrera de O'Hara acabó resultando determinante en la comedia norteamericana de los ochenta ya desde sus inicios televisivos en el espacio SCTV. Su asociación con el director de comedia Christopher Guest fue igualmente prolongada, como en el caso de Burton, con falsos documentales como Very Important Perros o For your consideration.

Inicialmente no tenía vocación de actriz, entrando en la actuación a través de la comedia y la improvisación de la compañía Second City en su Toronto natal. Solo más tarde destacaría en su salto como actriz dramática en Estados Unidos, donde se obtuvo la doble nacionalidad, y su propio país de origen.

Su último papel fue también para la televisión: la psiquiatra que trata al personaje de Pedro Pascal en la segunda temporada de The Last of Us de HBO, emitida este pasado verano.

En el ámbito personal, la actriz estaba casada con el diseñador de producción Bo Welch y tenía dos hijos.