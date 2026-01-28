Las series Machos Alfa (temporada 4) de Netflix y Sentenced to Be a Hero de Crunchyroll pertenecen a géneros muy distintos, pero ambas reflexionan sobre la identidad, el rol social y la presión que ejerce el entorno sobre los individuos.

En la videocrítica de Juanma González para el canal de Youtube de Libertad Digital y esRadio, @LDCultura, contamos qué tal la cuarta temporada de Netflix y la primera disponible en Crunchyroll de estas dos series tan antagónicas.

En la cuarta temporada de Machos Alfa, la serie continúa explorando la crisis de la masculinidad tradicional en una sociedad que avanza. El tono sigue siendo ligero y satírico, pero con un trasfondo claro: cuestionar los modelos masculinos heredados y abrir espacio a nuevas formas de relación más sanas y empáticas.

Por otro lado, Sentenced to Be a Hero presenta un universo de dibujos animados radicalmente diferente. Ambientada en un mundo de fantasía, la historia sigue a personajes condenados a luchar como héroes no por gloria, sino como castigo.

Estas dos series tan diferentes son objeto de crítica en un nuevo vídeo de seriemente de la mano de Juanma González.