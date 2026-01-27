¿Netflix a 85 dólares? Por qué los expertos creen que es el momento de comprar tras la caída

El sector del entretenimiento digital atraviesa una fase de reestructuración profunda, y en el centro del tablero se encuentra Netflix. En el programa Con Ánimo de Lucro, conducido por Luis Fernando Quintero, el director de inversiones Juan Gómez Bada ha desgranado su tesis de inversión sobre la plataforma, destacando que, a pesar de la reciente volatilidad, sus fundamentales son más sólidos que nunca. Tras multiplicar por seis su valor desde los mínimos de 2022, la compañía vuelve a ponerse a "tiro" de los inversores tras corregir desde los 124 dólares hasta el entorno de los 85 dólares.

La OPA a HBO: economías de escala y el golpe definitivo a la competencia

Uno de los catalizadores más potentes para el futuro de la compañía es su interés por los activos de Warner Bros., específicamente HBO y sus estudios de producción. Gómez Bada señala que este movimiento no es una simple compra de catálogo, sino una estrategia de integración vertical para anular a su competidor más prestigioso. "HBO es su competidor más reconocido y ahí tienes economías de escala... vas a poder negociar mejor los precios con proveedores de todo el mundo".

Al dejar fuera activos menos rentables como la CNN o Discovery Channel, Netflix se enfoca en lo que mejor sabe hacer: la distribución de contenido de alta calidad. Para el experto de Avantage Capital, la métrica clave no es el número de suscriptores —donde plataformas como Amazon Prime Video pueden "hacer trampa" al regalar el servicio con otros productos—, sino los minutos visualizados. En esta categoría, Netflix no solo barre a sus rivales de streaming, sino que incluso supera a las televisiones tradicionales, consolidando un poder de compra y distribución sin igual.

El "miedo" a la publicidad fue una oportunidad de compra

Gómez Bada ha recordado cómo entraron en el valor en 2022, cuando la acción cayó por debajo de los 20 dólares (ajustado tras el split) debido al temor del mercado por la entrada de anuncios en la plataforma. "Había miedo de canibalización de sus ingresos... nosotros vimos que la estrategia tenía todo el sentido para protegerse de competidores gratuitos". Esta diversificación de ingresos entre suscriptores y anunciantes ha fortalecido el balance y ha permitido a la empresa seguir pujando por las mejores series de Hollywood, Corea del Sur o España.

Además, el analista destaca la importancia de que el fundador, Reed Hastings, siga dirigiendo la estrategia desde la sombra. "Su patrimonio es su participación en Netflix... defendiendo él sus intereses está defendiendo los nuestros". Esta alineación entre directivos y accionistas es, para Gómez Bada, la mayor garantía contra errores estratégicos a largo plazo.

El "Homo Capturator" y la expansión al gaming y los deportes

Netflix no se detiene en las series; su objetivo es capturar toda la atención digital, compitiendo incluso con gigantes como YouTube o Instagram. Aunque su incursión en los videojuegos está por ver si alcanza el éxito esperado, su apuesta por los eventos deportivos en directo refuerza su posición competitiva. Tras la caída de la cotización, Juan Gómez Bada ha revelado que su fondo, Avantage Fund, ha incrementado posiciones: "Redujimos cuando superó los 100 dólares para que no pesara demasiado y ahora hemos incrementado"