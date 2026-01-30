Aída y vuelta es una comedia española que continúa la historia de la famosa serie Aída... pero haciendo un extraño ejercicio de ciencia-ficción: ¿qué pasaría si Aída nunca hubiera acabado y, años después, sus actores protagonistas -Carmen Machi, Paco León, Pepe Viyuela...- estuvieran hartos de las peripecias de sus personajes?

Dirigida por Paco León, que vuelve a interpretar al famoso Luisma, .realiza una comedia de enredo de ficción dentro de la ficción, con los actores interpretándose a sí mismos durante el rodaje de un capítulo de Aída. Uno en el que estallan todas las tensiones acumuladas durante años y años, y temporadas y temporadas...

Al final, lo que hace Aída y vuelta es lo mismo que hacía la serie Aída: un alud de reproches, malentendidos y nostalgia, exabruptos y alguna que otra reflexión sobre cómo ha cambiado el humor.

