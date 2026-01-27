Por qué la segunda temporada de Fallout no logra la repercusión de la primera

Ya está en marcha en Prime Video la segunda temporada de la serie Fallout, un enorme éxito hace dos años que ahora continúa la historia y el desarrollo de personajes de esta peculiar aventuras post-apocalíptica. Violencia absurda, humor negro y una melancolía constante que esta segunda temporada lleva más al territorio del desarrollo de personajes.

En esta videocrítica sin spoilers de la segunda temporada de Fallout, Juanma González se pregunta para el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio qué tal están los capítulos que estrena semanalmente la plataforma Prime Video y por qué -al menos de momento y en apariencia- no está teniendo la misma repercusión que la masivamente exitosa primera temporada.

Porque Fallout es una de esos afortunados grandes proyectos que logran congraciar a los fans de los videojuegos y a un nuevo y gran público. En este segundo año, el Yermo ya no es solo un espacio hostil donde sobrevivir, sino un tablero político en el que distintas facciones compiten por el control de los restos del viejo mundo.

La Hermandad del Acero gana más protagonismo, mostrando sus contradicciones internas, mientras que Vault-Tec va tomando fuerza de nuevo y amenaza con volver de la mano de un inquietante personaje interpretado por Justin Theroux.