BTS anuncia documental en Netflix y actuará en el estadio Metropolitano

Cuatro años después del lanzamiento de su último álbum, Proof, BTS volverá a los escenarios. El grupo de K-pop, que ya había anunciado su gira mundial el pasado mes de enero, ha dado a conocer ahora su colaboración con Netflix, plataforma que emitirá en directo el concierto BTS the Comeback Live | Arirang y un largometraje documental centrado en la banda.

El concierto tendrá lugar en Gwanghwamun, Seúl, el próximo 21 de marzo, justo después del lanzamiento del nuevo álbum, ARIRANG. Según revela Variety, está previsto que sea Hamish Hamilton, conocido por dirigir la mayoría de los espectáculos del descanso de la Super Bowl desde 2010, quien dirija la actuación, que será además el primer evento en directo retransmitido desde Corea que se emita en streaming a nivel mundial.

BTS: The Return

Una semana más tarde, el 27 de marzo, llegará a la plataforma BTS: The Return. Dirigido por Bao Nguyen, el documental explorará el regreso de la banda tras un hiato en el que sus miembros cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y abordaron diversos proyectos en solitario.

Como ya anunció en enero, el grupo se embarcará después de esto en una gira mundial que comenzará el 9 de abril en Goyang. Con sus 79 conciertos, la gira se extenderá hasta 2027 pasando por numerosos países. El tour también tendrá una parada en España, concretamente en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los próximos 26 y 27 de junio.