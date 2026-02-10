La autopsia de Catherine O'Hara revela la causa de su muerte y la grave enfermedad que ocultó hasta el final

La muerte de Catherine O'Hara, la inolvidable madre de Solo en casa, ha dejado en shock al mundo del entretenimiento. La actriz canadiense, ganadora de dos premios Emmy y un Globo de Oro, falleció a los 71 años de forma aparentemente repentina, ya que no había trascendido ningún problema de salud previo. Activa hasta el final y con proyectos de futuro, su inesperado fallecimiento provocó una oleada de despedidas y también muchas preguntas sobre lo ocurrido. Diez días después, el informe forense ha despejado las principales dudas de su muerte.

La madrugada del 30 de enero, los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio desde su vivienda del barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Según confirmó el Departamento de Bomberos, la actriz presentaba dificultades respiratorias y su estado era crítico desde el primer momento.

"A las 4:48 am respondimos a una solicitud de ayuda médica en esa dirección y trasladamos a una mujer de aproximadamente 70 años en estado grave", explicó el portavoz del cuerpo. La intérprete fue llevada de urgencia a un hospital cercano, donde murió pocas horas después.

El informe de la Oficina del Médico Forense del condado, conocido días más tarde, señala que la causa de la muerte fue una embolia pulmonar, es decir, el bloqueo repentino de una arteria del pulmón por un coágulo sanguíneo. El documento revela además un dato que nunca se había hecho público: la actriz padecía cáncer rectal, una enfermedad que aumenta el riesgo de este tipo de complicaciones. Se desconoce cuándo había recibido el diagnóstico.

La familia ha optado por despedirse de ella en la más estricta intimidad, sin homenajes públicos. El certificado de defunción confirma que fue incinerada y que sus cenizas fueron entregadas a su marido, el diseñador de producción Robert Welch, con quien estuvo casada desde 1992. Se conocieron durante el rodaje de Bitelchús y formaron una de las parejas más estables de Hollywood. Tuvieron dos hijos, Matthew y Luke, ambos vinculados al mundo del espectáculo pero esta vez detrás de las cámaras.

La condición de "órganos espejo" con la que convivía

Catherine O'Hara reveló en 2022 que padecía una anomalía congénita poco frecuente llamada dextrocardia con situs inversus, una condición en la que el corazón se sitúa en el lado derecho del tórax y el resto de los órganos torácicos y abdominales aparecen invertidos, como en una imagen de espejo.

Aunque puede resultar llamativa, la mayoría de las personas con situs inversus no presentan síntomas ni limitaciones importantes. El organismo funciona con normalidad, solo que con los órganos intercambiados de lado. De hecho, muchas veces se descubre por casualidad durante una prueba médica realizada por otro motivo.

Sin embargo, esta disposición anatómica puede generar confusión en el diagnóstico de algunas enfermedades, ya que los síntomas aparecen en el lado opuesto al habitual. En casos poco frecuentes, también puede asociarse a problemas respiratorios o a ciertas cardiopatías congénitas. En la mayoría de los pacientes, no obstante, no requiere tratamiento específico y permite llevar una vida completamente normal.