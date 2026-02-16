Muere el legendario actor Robert Duvall a los 95 años

El legendario actor Robert Duvall murió en la noche del domingo en su residencia de la localidad de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares. El actor de Apocalypse Now y El Padrino falleció a los 95 años, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall inició su formación artística en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre en Nueva York, donde coincidió con figuras clásicas como Dustin Hoffman y el también fallecido Gene Hackman. Su carrera comenzó en el teatro durante la década de 1950, pero pronto saltó al cine y la televisión.

Tras un breve debut en la no menos clásica Matar a un ruiseñor, la carrera de Robert Duvall despegó, y de qué manera, con el cine americano de la década de los 70. Dos películas de Francis Ford Coppola, El Padrino y Apocalypse Now, sirvieron al actor para rubricar dos papeles legendarios que cimentaron una carrera de décadas.

El Oscar al Mejor Actor no tardaría en llegar con Gracias y Favores, un drama estrenado en 1983 en el que interpretó a un cantante de country alcohólico que se enfrenta a su pasado y una posible redención. La película de Bruce Beresford acabó de lanzar a Duvall como protagonista y no solo como secundario de lujo.

Con su esposa Luciana | Archivo

Su carrera se prolongó hasta 2022, donde apareció en el film de suspense protagonizado por Christian Bale y titulado Los crímenes de la academia, ambientado en la época de Edgar Allan Poe. Duvall recibió una nominación al Oscar por su papel en El Juez, donde interpretaba a un padre autoritario que en sus últimos momentos recuperaba la relación con su hijo, encarnado por el recuperado Robert Downey Jr.

En el ámbito personal, Robert Duvall ha mantenido una vida relativamente discreta pese a su fama. Ha estado casado en cuatro ocasiones y no tiene hijos biológicos. En 2005 contrajo matrimonio con la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, con quien comparte un fuerte vínculo con Argentina, que dio a conocer su falleciiento.

Duvall es un apasionado del tango y de las tradiciones del Río de la Plata, y ha pasado largas temporadas en Argentina. También ha mostrado interés por causas benéficas y por la promoción de proyectos culturales independientes. A lo largo de su vida ha cultivado una imagen de hombre reservado, dedicado a su arte y alejado del escándalo mediático, la misma integridad que transmiten sus personajes dentro de la pantalla.