John Cleese irrita a la izquierda "woke" cuestionando su definición de "islamofobia"

El cómico británico John Cleese, antiguo miembro de los extintos Monty Python, se encuentra en el centro de la polémica por sus palabras en la red social X sobre el islam. Cleese trató de puntualizar que criticar al islam no es oponerse a él, lo que ha bastado para generar una polémica y debate en torno a sus palabras.

"He estado señalando que la palabra islamofobia no es la palabra correcta para la crítica del islam. La palabra correcta es islamoescepticismo. Fobia significa miedo irracional. Por ejemplo, a los espacios abiertos o a las arañas", explicó.

I've been pointing out that the word Islamophobia is the wrong word for criticism of Islam The correct word is Islamoscepticism Phobia means an irrational fear. For example of open spaces, or spiders Fear of spiders is not comparable to criticism of a religion Phobia is a… https://t.co/KbtHbn1gTc — John Cleese (@JohnCleese) February 16, 2026

"El miedo a las arañas no es comparable a la crítica a una religión. Fobia es una buena palabra para describir la actitud islámica hacia los perros, porque ese miedo es irracional. Pero no por la crítica a la religión, que es una práctica tradicional británica".

Todo sucede en medio de una polémica política, con la definición de la palabra -rebautizada ahora como "hostilidad antimusulmana"- a punto de publicarse y siendo retrasada por el Partido Laborista en medio de temores por perder el voto musulmán en las elecciones parciales de Gorton y Denton de este 26 de febrero.

Se trata de circunscripciones donde el 30% del voto es musulmán, y grupos musulmanes laboristas presionan para modificar la definición incluyendo un sesgo racista.

Ese sesgo es el que niega Cleese, que ve legítimo criticar la religión tanto católica como musulmana. Y es lo que le ha costado estar en medio de una nueva polémica que muestra la inestabilidad política británica… y ser duramente criticado por la izquierda.

John Cleese just perfectly explained why "woke" humor policing misses the entire point of comedy: "You don’t laugh at perfect people.

It’s when they fall below that — greedy, lustful, spiteful — that they become funny.

So all humor is critical." But the key difference: -… pic.twitter.com/IzT2GOg83b — Camus (@newstart_2024) February 14, 2026

El actor de El sentido de la vida y La vida de Brian, todas ellas con divertidas críticas a la religión, arremetió anteriormente y en repetidas ocasiones contra el humor en tiempos "woke" asegurando que "no te ríes de la gente perfecta. Es cuando caen por debajo de ese nivel —codiciosos, lujuriosos, rencorosos— que se vuelven divertidos. Así que todo humor es crítico".

El asunto ha traido consecuencias, y Cleese se encuentra defendiendo su posición días después.

Will a well-educated Muslim please tell us how much truth, if any, there is in this ? https://t.co/lkEEe1FqzA — John Cleese (@JohnCleese) February 18, 2026

El actor, verdadera leyenda en la escena cómica británica, señaló en la misma entrevista que las bromas son, precisamente, el "mejor mecanismo de unión" posible siempre que no sean "crueles". Cleese y su grupo Monty Phyton revolucionaron humor televisivo con sketches surrealistas que rompieron las estructuras tradicionales de la comedia y más tarde supieron trasladar al cine. En solitario, su carrera ha incluido colaoraciones en la saga James Bond, la serie Fawlty Towers o Un pez llamado Wanda.