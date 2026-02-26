Después de la muerte de Wes Craven en 2015, muchos pensaron que la saga había terminado. Sin embargo, en 2022 se estrenó Scream, dirigida por Radio Silence, un colectivo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Esta nueva entrega funcionó como una "recuela" (mezcla de reboot y secuela) presentando a nuevos protagonistas mientras rendía homenaje a los personajes clásicos. En 2023 llegó Scream VI, que trasladó la acción a Nueva York y apostó por un tono más intenso y urbano. Y luego sucedieron las actuaciones bélicas de Israel en Gaza.

Melissa Barrera, la protagonista de las dos anteriores entregas, se manifestó a favor del lado palestino y el estudio Spyglass, responsable de la saga, despidió a la actriz de manera fulminante. Con ella salió el resto del reparto y la línea argumental de las películas previas y la entrada como director de Kevin Williamson, creador y guionista del primer film y el segundo, autor también del cuarto y productor ejecutivo en todos los casos. ¿Conseguirá el creador de Ghostface arreglar el desaguisado haciendo volver al reparto original -al menos, los sobrevivientes- con una nueva premisa?

Lo cierto es que el trasfondo "moderno" y "meta" de cada entrega de Scream, el slasher que revolucionó los noventa, es hablar de sí misma. Cada película refleja las preocupaciones de su época: desde la influencia de los medios en los años noventa hasta la cultura de internet y el fenómeno de los "fans tóxicos" en entregas recientes.

En esta entrega de Prohibido contar ovejas de esRadio, Felipe Couselo repasa con Dani Palacios, Juanma González, Vicky Carras y Gonzalo Contreras todas las entregas de la saga antes del estreno de Scream 7.