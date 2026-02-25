Brutal acoso a Hugh Laurie por lamentar la muerte de su amiga israelí Dana Eden

El actor británico Hugh Laurie ha sufrido una de las habituales campañas de acoso en redes sociales, esta vez X, por haber lamentado la pérdida de su amiga, la productora israelí Dana Eden, encontrada sin vida en su habitación de hotel durante la grabación de los nuevos episodios de la serie Teherán, en cuya tercera temporada y cuarta temporada en rodaje Laurie colabora.

Se trata de un nuevo acoso que forzó al actor a publicar de nuevo asegurando que desear la seguridad del pueblo de Israel no equivale a ser sionista o no condenar las muertes en Gaza, lamentando la politización de un gesto meramente humano.

"Nada de lo que he dicho o hecho podría llevar a una persona sensata a creer que soy sionista. Sin embargo, si alguien se alegra por la muerte de un amigo mío, lo bloquearé. Si tú no harías lo mismo en mi lugar, también puedes largarte". Algunos, sin embargo, interpretaron esto como una recogida de cable en la causa de Israel y se sumaron a las críticas del lado palestino.

Como el acoso continuó, más tarde el que fuera intérprete del famoso doctor House televisivo añadió: "¡Dios mío! ¿Por qué ya nadie entiende inglés? No he dicho ni escrito ni una sola palabra que indique si estoy a favor o en contra del sionismo. Eso es lo que significan esas palabras. ¡Caramba!".

God almighty, why does no one understand English any more? I have not spoken or written a word that would indicate pro or anti Zionism. That's what those words mean. Blimey. — Hugh Laurie (@hughlaurie) February 20, 2026

La productora Dana Eden apareció muerta en su habitación de hotel en Atenas. Pese a algunas desinformaciones, la Policía investigó la causa de la muerte como un posible suicidio. La serie Teherán ha recogido críticas por mostrar el punto de vista israelí en la lucha contra el terrorismo en Irán.

Muchos partidarios de la causa palestina se alegraron en redes sociales de la muerte de Eden y reprendieron al actor británico por mostrarse compasivo por la muerte de la mujer. Laurie acabó bloqueando usuarios, cosa que según el actor, nunca había hecho hasta ahora.