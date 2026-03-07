Hereditary no es solo una película de terror, igual que Esto no es un dating no es un dating. En compañía de su presentador, el popular cómico Galder Varas, el podcast Par-Impar de esRadio repasa una de las películas de terror más relevantes de lo que llevamos de siglo XXI, Hereditary, aprovechando que el espacio de Prime Video finaliza su temporada.

Galder Varas se dedica a hacer reír en los escenarios, pero conoce la película de terror al dedillo. Nacido en el País Vasco, Varas comenzó su carrera artística con una fuerte inclinación hacia el humor cotidiano, observando las situaciones más comunes de la vida diaria para transformarlas en material cómico cercano y fácilmente reconocible. Y eso mismo es lo que hace, pero en el cine de terror, el cineasta Ari Aster con Hereditary.

Después de la muerte de la reservada abuela Ellen, la familia Graham comienza a experimentar sucesos cada vez más extraños y perturbadores. Annie, la madre, intenta descubrir el oscuro pasado de su familia mientras sus hijos, Peter y Charlie, también empiezan a verse afectados por una presencia inquietante. A medida que salen a la luz secretos ocultos durante generaciones, la familia se ve atrapada en una serie de acontecimientos cada vez más terroríficos que parecen inevitables.

La popularidad de Galder Varas ha crecido especialmente gracias a las redes sociales, donde muchos de los fragmentos de sus espectáculos se han vuelto virales. En plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, miles de personas comparten y comentan sus intervenciones con el público, lo que ha ampliado enormemente su audiencia. Y demuestra ser conocedor de este título de la productora A24 que comenta en este programa junto a Dani Palacios y Juanma González.

