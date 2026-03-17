De 'Torrente Presidente' a 'Águilas del Cairo': los estrenos de la semana que no puedes perderte

La cartelera de la semana llega con una mezcla de comedia española, cine internacional y nuevos estrenos en plataformas. Juanma González analizó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio algunas de las novedades más comentadas, entre ellas Torrente Presidente, la nueva película de Santiago Segura, además de títulos como El testamento de Anne Lee, Águilas del Cairo o la segunda temporada de One Piece en Netflix.

Torrente Presidente, la saga vuelve con la política como telón de fondo

La nueva entrega de la saga creada por Santiago Segura vuelve a colocar al personaje de José Luis Torrente en una historia que mezcla humor provocador y referencias a la actualidad política. La franquicia, que comenzó en 1998, ha construido su identidad alrededor de un personaje que genera reacciones opuestas entre el público y que funciona como una caricatura de determinados rasgos de la sociedad española.

Juanma González explicó que ese doble enfoque ha sido clave en el éxito del personaje. "Torrente gusta a los que son como Torrente o a los que se ríen de Torrente", señaló. El crítico recordó además que el debate alrededor de la saga ha cambiado con los años.

El testamento de Anne Lee, un musical religioso ambientado en el siglo XVIII

Entre los estrenos internacionales de la semana destaca El testamento de Anne Lee, una película protagonizada por Amanda Seyfried que recrea el origen de la comunidad religiosa de los Shakers en el siglo XVIII. La historia sigue a Anne Lee, una mujer de origen humilde que acaba liderando un movimiento espiritual en Reino Unido dentro de un contexto social y religioso marcado por fuertes tensiones.

La película combina el drama histórico con elementos musicales, algo que llamó la atención del crítico durante su análisis: "Tiene muchas canciones religiosas en donde Amanda Seyfried, que la recordamos de Mamma Mia, tiene un papel fundamental", explicó Juanma González. El crítico destacó además que la película mantiene cierta ambigüedad en torno a su protagonista.

Águilas del Cairo, cine político con tono de thriller

Otro de los títulos comentados en el programa es Águilas del Cairo, dirigida por Tarik Saleh y protagonizada por Fares Fares. La película sigue la historia de un actor muy conocido en Egipto que recibe el encargo del régimen de protagonizar una película biográfica sobre el presidente, lo que le introduce en los círculos del poder político del país.

El encargo coloca al protagonista en una situación delicada desde el principio: "Él se mete en un embrollo, no puede decir que no porque si no se lo cepillan", explicó Juanma González. A partir de ahí, el personaje se ve atrapado en una trama que mezcla política y conspiraciones.

Netflix estrena la segunda temporada de One Piece

En el apartado de plataformas, Juanma González destacó el estreno en Netflix de la segunda temporada de One Piece, adaptación en imagen real del popular manga japonés. La serie sigue las aventuras de Luffy, interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy, y su tripulación de piratas en busca del tesoro que da nombre a la historia.

La producción intenta trasladar al formato real el estilo visual del anime original. "Todo aspira a no ser real, a ser como un dibujo animado", explicó durante el programa. La nueva temporada llega con ocho episodios de alrededor de una hora y, según González, destaca por su despliegue técnico: "Hay un trabajo de ambientación, vestuario y efectos visuales muy grande".

Durante el programa, Juanma también adelantó que los próximos meses traerán una etapa intensa para la cartelera internacional, especialmente con la llegada de las grandes producciones de Hollywood. "A partir de mayo empiezan a llegar los grandes éxitos de taquilla", aseguró Juanma González. Según indicó, ese periodo concentra buena parte de las superproducciones del año.