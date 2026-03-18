En esta entrega de El Resplandior, Juanma González nos sumerge en el fascinante universo de las versiones extendidas y los montajes del director, un fenómeno que permite a los cineastas recuperar su visión original frente a las limitaciones impuestas por los grandes estudios. La excusa para este exhaustivo repaso es el próximo estreno de la esperadísima Kill Bill: The Whole Bloody Affair, el montaje definitivo de Quentin Tarantino que unifica los dos volúmenes originales en una única pieza cinematográfica. Esta versión no solo recupera metraje inédito, sino que restaura secuencias en color que fueron eliminadas en su día para evitar calificaciones por edades restrictivas, demostrando que la integridad artística a menudo sucumbe ante los intereses comerciales más pedestres en el momento del estreno.

González recuerda con acierto la figura del hoy caído en desgracia Harvey Weinstein, apodado Harvey Scissorhands por su obsesión enfermiza de intervenir y mutilar las obras ajenas. Este tipo de intervencionismo del estudio, que tanto daño ha hecho a la industria, obligó en su momento a Tarantino a dividir su epopeya samurái en dos entregas para maximizar la rentabilidad en taquilla. La nueva versión extendida se presenta como un ejercicio de libertad creativa en estado puro, incluyendo una secuencia de anime ampliada que profundiza en el pasado de O-Ren Ishii, eliminando las costuras impuestas por una burocracia cinematográfica que prefiere la eficiencia contable a la calidad del autor.

Otro caso emblemático analizado es el de The Shining, una obra maestra de Stanley Kubrick que cuenta con una versión norteamericana sustancialmente más larga que la europea. En este caso, fue el propio director quien, en un alarde de su conocido perfeccionismo, decidió recortar metraje tras el estreno para dotar a la película de un ritmo más abstracto e inquietante. Sin embargo, para los lectores habituales de medios como Libertad Digital, que valoran el contexto y la verdad narrativa, estas escenas adicionales —que incluyen un final alternativo en el hospital con Wendy y Danny— aportan un trasfondo psicológico vital que la versión comercial dejó injustamente en el olvido.

La conversación deriva inevitablemente hacia el fenómeno del Snyder Cut de Justice League. La lucha de Zack Snyder contra la rigidez de Warner Bros. representa la batalla clásica del individuo frente al sistema. Tras sufrir una tragedia personal y ser sustituido por Joss Whedon, Snyder vio cómo su visión era transformada en un producto genérico y mediocre. Gracias a la tenacidad de los aficionados y a la soberanía del autor, el estreno de su versión de cuatro horas en HBO Max supuso una bofetada a la mediocridad burocrática, devolviendo al cine de superhéroes una escala épica y una coherencia que los despachos habían intentado castrar.

El programa también dedica un espacio necesario a la trilogía de The Lord of the Rings. Peter Jackson es el máximo exponente de cómo un montaje extendido puede convertirse en la forma definitiva de consumir una saga. No obstante, Juanma González destaca la profunda decepción que sufrió el legendario actor Christopher Lee cuando su escena final como Saruman fue eliminada del montaje para cines de The Return of the King. Lee, un ferviente conocedor de la obra de Tolkien, defendió siempre que esa coherencia narrativa era innegociable, y solo las ediciones especiales en formato doméstico permitieron que el espectador disfrutara de la resolución adecuada para uno de los grandes villanos de la literatura y el cine.

James Cameron y su obsesión por el rigor técnico también aparecen en la charla a través de The Abyss. Esta cinta de finales de los ochenta sufrió un recorte traumático de treinta minutos que eliminaba el verdadero clímax de la historia: un tsunami masivo con el que los alienígenas pretendían castigar a la humanidad por su naturaleza belicosa. Cameron, un director que no admite interferencias en su soberanía creativa, rodó escenas submarinas de una dificultad extrema que casi le cuestan la vida. Recuperar hoy ese metraje es un acto de justicia para una película que fue incomprendida por culpa de las tijeras de los productores.

Incluso películas que en su día fueron maltratadas por la crítica, como la Daredevil de Ben Affleck, encuentran una redención absoluta en su Director's Cut. Explicamos cómo la inclusión de una trama secundaria de drama judicial —con el rapero Coolio interpretando a un sospechoso de asesinato— dota a la película de la seriedad que Matt Murdock merecía. El montaje original se centró exclusivamente en la acción para satisfacer al público adolescente, pero la visión del director nos ofrece un relato mucho más rico y cercano al espíritu del cómic original, demostrando que el primer montaje no siempre es el más honesto.

Finalmente, el programa cierra con una reflexión sobre la importancia de estas versiones en la era del streaming y una mención especial a Kingdom of Heaven de Ridley Scott, cuya versión extendida es considerada unánimemente una obra maestra frente al fracaso de su estreno en cines. Con los acordes de Wicked Game de Chris Isaak de fondo, recordamos que el cine es, por encima de todo, un derecho a la expresión sin censuras, pero también una obra colaborativa. En un mercado cada vez más dominado por algoritmos y corrección política, las versiones extendidas son el último bastión de la autenticidad artística, permitiendo que la obra respire tal y como fue concebida por su creador.