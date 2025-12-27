Nuevo desprendimiento en la muralla de Salamanca en una zona restaurada hace solo cinco años

Un tramo de la muralla de Salamanca ha sufrido un desprendimiento de unos 15 metros durante la madrugada del jueves al viernes 26, a la altura del paseo del Rector Esperabé, en una zona próxima a edificios de viviendas y junto al hotel Palacio de San Esteban, según han informado fuentes municipales.

El aviso del derrumbe llegó a los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca sobre las 5.30 horas, cuando una llamada alertó de la caída de parte del paño de muralla en una zona que no resulta visible desde la vía pública. El tramo afectado se encuentra adosado a un edificio de viviendas, lo que ha provocado daños en zonas comunes, concretamente en un pasillo, así como grietas en la habitación de una de las viviendas.

Desde el servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Salamanca han confirmado a Europa Press que no se han producido daños personales como consecuencia del desprendimiento. Tras recibir el aviso, los bomberos se desplazaron al lugar para asegurar la zona y retirar los elementos que podían suponer un riesgo adicional.

Daños materiales y balizamiento de la zona

Además de la intervención inicial de los servicios de emergencia, Policía Local y Bomberos procedieron a retirar escombros y cascotes y a balizar el entorno afectado, con el objetivo de garantizar la seguridad en un enclave cercano a zonas transitadas. El desprendimiento se produjo antes de las siete de la mañana y afectó a un tramo de muro de unos cinco metros de altura, según los datos facilitados por las autoridades locales.

Las mismas fuentes han precisado que los edificios colindantes no se han visto estructuralmente afectados, más allá de los daños localizados en el inmueble adosado al lienzo de muralla. La zona permanece acordonada a la espera de nuevas actuaciones técnicas.

Inspección técnica y competencias patrimoniales

Durante la mañana de este viernes, técnicos de Urbanismo y Patrimonio de la Junta de Castilla y León han llevado a cabo una primera inspección visual del tramo afectado. Tras esta revisión inicial, el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda, organismo que ostenta la titularidad de la muralla de Salamanca.

Desde el consistorio han señalado que será este ministerio el encargado de decidir y acometer los trabajos de consolidación y conservación necesarios tras el desprendimiento, una vez analizados los informes técnicos elaborados por las administraciones competentes.

Antecedentes en el mismo tramo de muralla

El departamento de Comunicación del equipo de Gobierno municipal ha recordado que la zona que se ha desprendido ya fue restaurada en 2018, después de que en 2016 se produjera un derrumbe en ese mismo punto. Además, la muralla de Salamanca registró otro desprendimiento en 2022, que según los técnicos no afectó de forma grave al patrimonio histórico.

En relación con las posibles causas del nuevo derrumbe, las autoridades locales apuntan como hipótesis el fuerte descenso de las temperaturas registrado en las últimas horas, que habría podido helar grietas preexistentes y afectar a la mampostería del muro. No obstante, cualquier conclusión definitiva quedará supeditada a los informes técnicos que se elaboren tras una inspección más detallada.