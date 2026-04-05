El libro perfecto para acercar la vida de Jesús a los más pequeños

Acercar la vida de Jesús a los más pequeños es el objetivo de La vida de Jesús contada a los niños. Nuevo Testamento, editado por San Pablo. La obra resume los principales episodios del Evangelio en 61 relatos adaptados al público infantil, con un lenguaje didáctico e ilustraciones renovadas que buscan captar la atención de los niños.

Carlos Aguirre, subdirector de la editorial, explicó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio que el libro combina momentos de la infancia, milagros y parábolas para mostrar a Jesús tanto como ser humano como figura central de la fe. "El reto es seleccionar historias que ayuden a los niños a comprender quién fue Jesús, su vida y su mensaje", señaló.

El responsable editorial añadió que la obra se ha diseñado para que los pequeños puedan familiarizarse con la Biblia: cada relato incluye referencias al evangelista, capítulo y versículo correspondientes. Además, las ilustraciones de Tatio Viana se convierten en un elemento clave para atraer al lector y reforzar la comprensión de cada historia. "Todo entra por los ojos, pero después hay que tocar el corazón", explicó Aguirre, y agregó: "Queremos que los niños se sientan parte de estas historias, que las vivan, no solo que las lean".

Entre los episodios que más interesan a los niños, según Aguirre, destacan los relacionados con la infancia de Jesús, la Navidad, el anuncio del ángel o milagros como los panes y los peces. "Los niños se identifican con Jesús cuando era pequeño, y eso hace que la historia cobre vida para ellos", comentó.

El libro se concibe como herramienta pedagógica, tanto para la familia como para la catequesis. Aguirre destacó que estos materiales facilitan que los niños se acerquen a la oración y a la vida religiosa: "Con recursos como Aprendo a Rezar el Rosario, los pequeños pueden explorar los misterios de Jesús a través de fichas ilustradas que acompañan cada oración de manera clara y divertida".

Además, la editorial ofrece ediciones especiales para la Primera Comunión, un momento en el que muchas familias buscan materiales que sirvan de recuerdo y que ayuden a reforzar la formación religiosa de los menores. Durante Semana Santa y otras celebraciones, estos libros permiten introducir a los niños en la lectura bíblica con historias breves y visualmente atractivas, combinando entretenimiento y aprendizaje.