Canciones de siempre, para los niños de hoy: la colección de libros infantiles que une generaciones

La colección Mi Sol Sí, publicada por la editorial Kombel, rescata canciones de cuna, nanas y cantinelas, uniendo tradición, pedagogía y música para que toda la familia cante y juegue. "Este proyecto nace hace unos tres años y es un proyecto de recuperación del cancionero tradicional oral", explica Anna Molins, quien presentó la colección recientemente en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

La colección incluye tres títulos que abarcan nanas, cantinelas y canciones de regazo, con códigos QR que permiten escuchar las melodías acompañadas de arreglos musicales modernos.

Según Anna Molins, la iniciativa combina pedagogía, literatura y musicología, con la colaboración de Eduard Iniesta, músico, y Magalizare, en la voz. "Hemos hecho arreglos que huyen de los estereotipos de instrumentos y timbres típicos de este tipo de material", asegura. La colección se organiza en tres bloques: las nanas, para conectar al bebé desde la gestación con la música; las canciones de regazo, que incluyen juego y gestualidad; y las cantinelas, juegos de palabras que fomentan la primera literatura y la imaginación.

La importancia de estas canciones, según Molins, no se limita a la música, sino que conecta emocionalmente a las familias y preserva la memoria musical de cada generación. "Son canciones que recordamos nosotros y nuestros padres, y esto puede cantarlo toda la familia", afirma. Además, resalta el valor cultural y afectivo de mantener estas tradiciones en un entorno cada vez más digital.

La colección ha sido especialmente pensada para niños de 0 a 3 años, pero su uso puede extenderse hasta edades más avanzadas. Los libros, de tapa dura y con ilustraciones cuidadas, ofrecen un soporte de alta calidad para la primera experiencia musical y literaria de los niños. "Ofrecemos a los más pequeños lo mejor: buenos materiales, grabaciones musicales estupendas y libros hechos exquisitamente".

Los ejemplares de Mi Sol Sí están disponibles en librerías, fomentando también el comercio local y la cercanía con los lectores. "A comprar libros en las librerías, por favor, ya que mantenemos la memoria musical y también los comercios de los libreros", recuerda la autora. Con esta colección, Anna Molins y su equipo esperan que los niños y niñas disfruten de la música tradicional y que toda la familia pueda compartir momentos de aprendizaje, juego y afecto, manteniendo vivas las canciones que forman parte de nuestra cultura.