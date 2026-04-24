Los expertos en Lorca desmontan el hallazgo de Poveda

Los expertos en la obra de Federico García Lorca Andrew A. Anderson, Melissa Dinverno y Christopher Maurer han afirmado que es "absolutamente falso" que el poema descubierto por el cantaor Miguel Poveda en la parte trasera del manuscrito de otro poema (Gacela de la raíz amarga) sea inédito.

En rueda de prensa para presentar la exposición Lorca y el archivo: memoria en movimiento, en la que han trabajado durante tres años y que desde este jueves se puede visitar en la Residencia de Estudiantes de Madrid, Anderson ha afirmado que el argumento principal es que la letra escrita a lápiz del poema no se corresponde con la de García Lorca: "No tiene nada que ver".

Según este experto, "en ese papel hay dos caras, en una está de puño y letra de Lorca el poema Gacela de la raíz amarga, pero en el anverso aparecen unas líneas a lápiz de una poesía que no ha sido escrita por Lorca".

Además, ha dicho, en ese anverso hay anotaciones a lápiz de los técnicos de la casa de subastas que vendió el manuscrito a Poveda. "De la misma manera que ha crecido la obra de Lorca, ha crecido la obra apócrifa", ha subrayado Anderson.

El pasado 16 de abril, el cantaor Miguel Poveda aseguraba haber descubierto un poema inédito de Lorca en la parte trasera de un manuscrito, que adquirió a un anticuario en Alemania.