La Universidad de Salamanca ha rescatado en facsímil, en una publicación conmemorativa, Mecanópolis, la obra con la que Miguel de Unamuno incursionó en la ciencia ficción y que se considera una de sus piezas literarias más singulares y visionarias.

'Mecanópolis', publicado originalmente el 11 de agosto de 1913 en el suplemento literario semanal Los lunes de El Imparcial, está considerado actualmente como uno de los primeros textos de ciencia ficción escrito por un autor español, ha explicado Marta García Gasco, comisaria de una exposición sobre el autor.

Aunque en el momento en que se publicó aún no había conciencia de la existencia de este género literario, la obra se erige como un exponente fundamental de la protociencia ficción.

Reedición

La nueva publicación, editada bajo el sello de Ediciones USAL, se enmarca en la exposición Que inventen ellos. Miguel de Unamuno y la ciencia, que explora hasta el 30 de junio en las Escuelas Mayores la profunda relación del célebre pensador con el avance científico y tecnológico de su época.

La trama sumerge al lector en una distopía alegórica que aborda el progreso humano y las amenazas de la tecnología moderna, al describir una ciudad inventada dominada enteramente por las máquinas y habitada por seres invisibles.

En ella, Unamuno anticipó adelantos científicos y tecnológicos que hoy forman parte de nuestra cotidianidad, pero que en su tiempo parecieron pura invención.

Influencia de la obra de H.G. Wells

El argumento del relato cuenta con una evidente influencia de la obra de H.G. Wells, concretamente de su libro de 1902 Anticipaciones de las reacciones del progreso mecánico y científico sobre la vida y el pensamiento humano.

El ejemplar de este ensayo, que se conserva en la biblioteca personal de Unamuno profusamente anotado y subrayado, es testimonio de la sintonía intelectual y la cordial relación que ambos autores mantuvieron a lo largo de los años.

Esta conexión literaria y personal se vio reforzada tras el hallazgo en el archivo de la Casa-Museo Unamuno de documentos que confirman una estrecha relación epistolar e intercambio de libros firmados entre ambos autores durante la década de 1930