Músicos octogenarios que siguen llenando estadios Raphael no para de encadenar reconocimientos por su trayectoria, una de las carreras más longevas del mundo de la música puesto que, a pesar de sus 81 años, sigue al pie del cañón en los escenarios. Pero no es el único ejemplo de músicos que han superado las ocho décadas de vida y que no piensan en la retirada.

Roger Daltrey Roger Daltrey, miembro fundador y voz principal del grupo de rock británico The Who, tiene 80 años y energía suficiente para seguir en activo. En una entrevista reciente, admitió que le preocupa no recordar todas las letras de las canciones y dijo que "siendo realista" está "en la rampa de salida".

Mick Jagger Mick Jagger también pertenece al club de los 80. Su carrera como vocalista del grupo The Rolling Stones lo han convertido en un ícono del rock británico, un reinado que, por el momento, continúa. Tras el lanzamiento del disco Hackney Diamonds, la mítica banda está de gira por Estados Unidos y Canadá este 2024.

Keith Richards Keith Richards es, con 80 años, uno de los dos miembros originales que permanecen en The Rolling Stone, junto a Mick Jagger. Tras una vida algo salvaje, continúa en activo tras más de medio siglo en la música. Fue elegido por la revista Rolling Stone como el cuarto guitarrista más grande de todos los tiempos.​

Paul McCartney Paul McCartney, de 82 años, es otro de los artistas capaz de agotar entradas en cualquiera de sus citas programadas. El que fuera bajista de The Beatles, tiene por delante fechas confirmadas hasta final de año.

Rod Stewart Rod Stewart se mantiene hecho un chaval gracias a una rutina de entrenamiento de natación diseñado por un conocido coach personal. A sus 79 años, tiene una agenda repleta de citas que incluyen actuaciones en Las Vegas, una gira mundial y un nuevo álbum de swing.

Tom Jones El cantante de míticos temas como "Sexbomb", "It's not unusual" o "Delilah" pasea sus 84 años por escenarios de todo el mundo. Para mostrar su incombustible estado de forma, ha incluido España en su gira mundial, con paradas en Madrid, Sevilla o Valencia.

Bob Dylan Bob Dylan ha soplado las velas por su 83 cumpleaños subido en un escenario. Con una carrera musical de seis décadas, el Premio Nobel de Literatura de 2016 se encuentra en plena gira por Estados Unidos.

Miguel Ríos Miguel Ríos celebró su 80 cumpleaños con un emotivo concierto en su Granada natal junto a otros compañeros de profesión y amigos. El artista se mostró en plena forma con más de 3 horas de directo.

Woody Allen Aunque su faceta de cineasta es más conocida que la de músico, Woody Allen sigue actuando con la banda New Orleans Jazz Band por todo el mundo. El de Nueva York tiene 88 años.

Dionne Warwick Con 83, la cantante estadounidense Dionne Warwick sigue en activo. Es la segunda vocalista femenina, tras Aretha Franklin, con más sencillos en la lista Hot 100 de Billboard en la segunda mitad del siglo XX. En sus más de sesenta años de carrera, ha conseguido seis grammy y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Willie Nelson La estrella del country Willie Nelson acaba de lanzar un nuevo disco. A sus 91 años, se trata de su 75 álbum de estudio en solitario, toda una declaración de intenciones para un hombre que ha sabido mantenerse en la cima del género.

