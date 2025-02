Las 15 mejores actuaciones de la Super Bowl

13 / 15

Bruno Mars (2014)

115,3 millones de espectadores vieron al cantante interpretar algunos de sus temas más conocidos, como “Just the Way You Are” o “Locked Out of Heaven”. Mars y su banda, The Hooligans, vistieron trajes de diseño de Yves Saint Laurent. Además, Mars hizo historia al convertirse en el artista más joven en actuar en el intermedio de la Super Bowl. Sobre el escenario, estuvo acompañado por los Red Hot Chili Peppers.