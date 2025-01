Los discos más esperados de 2025

5 / 10

Lana del Rey - The Right Person Will Stay

El décimo álbum de estudio verá la luz el 21 de mayo de 2025, tras el lanzamiento en 2023 de su álbum Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, después de estar dos años sin hacer música. En este caso, la cantante cambia el indie y las melodías melancólicas por el country, tal como ha comunicado: “Si aún no lo sabes por nuestros ganadores de premios y nuestros artistas, el negocio de la música se está volviendo country. Nos vamos al country. Está sucediendo. Es por eso que Jack me ha seguido a Muscle Shoals, Nashville, Mississippi, durante los últimos cuatro años”. Además, Jack Antonoff, productor y compositor habitual de Lana del Rey y Taylor Swift, también colaborará en este álbum.