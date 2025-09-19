Llaman a reventar el festival Brava Madrid por su vinculación con un fondo israelí: cancelaciones y acoso a artistas

Las bochornosas imágenes que ha dejado La Vuelta ciclista a España con manifestantes pro Hamás boicoteando varias de sus etapas inquieta a los eventos multitudinarios de toda España. Este viernes 19 de septiembre arranca en Torrejón de Ardoz el festival de música Brava Madrid, cuya vinculación con el fondo israelí KKR ha provocado una oleada de cancelaciones entre sus artistas, entre ellos Pixie Lott, Aquaria, Villano Antillano o Abril Zamora.

Igual que ha ocurrido con otros festivales celebrados a lo largo del verano, la llamada al boicot es cada vez más ruidosa. A la huida de artistas se suma el acoso a otros cantantes que se mantienen en el cartel. Es el caso de Chica Sobresalto, que se vio obligada a justificar su actuación en el festival con un mensaje en las redes sociales en el que aseguraba no poder hacer frente a la sanción económica en caso de cancelación.

Otras como María Escarmiento reciben esta clase de mensajes en sus redes sociales: "Me sorprende que sigas siendo parte del festival Brava. Un festival financiado por un fondo israelí que, además, está ocultando las cancelaciones de sus artistas y silenciando a todos los usuarios que pedimos respuestas y transparencia; ojalá recapacites y actúes en otro festival que no tenga al KKR detrás".

Mientras, en las redes sociales se llama a reventar el festival a modo de protesta como ya se hizo en La Vuelta. "Hay que boicotear el festival Brava Madrid, propiedad del fondo proisraelí KKR, que arranca este viernes en Torrejón entre manifestaciones de vecinos y espantada de artistas y asistentes. Los que vais, llevar bandera Palestina", escribió el periodista Euprepio Padula. El partido Más Madrid en la localidad de Torrejón publicó en X que "el Fondo KKR se lucra con la ocupación y el genocidio en Palestina" y pide cancelar el festival, una iniciativa descartada por su alcalde, el popular Alejandro Navarro, al que llaman "cómplice del genocidio".

El festival @bravamadrid está vinculado al Fondo KKR, que se lucra con la ocupación y el genocidio en Palestina. En Torrejón pedimos cancelar el festival y el PP lo rechazó ❌ También pedimos ayuda humanitaria para Gaza y el PP lo rechazó ❌ Navarro es cómplice del genocidio. pic.twitter.com/R1lsIkWX1x — Más Madrid Torrejón de Ardoz (@MasTorrejon_) September 17, 2025

La respuesta del festival

Tras varias semanas de polémica, el Brava Madrid ha emitido un comunicado en el que tratan de desvincularse de la polémica condenando "el genocidio". "La situación en Gaza e Israel nos conmueve como comunidad. Desde Brava Madrid condenamos el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza y la situación de hambruna que padecen sus ciudadanos. Somos plenamente conscientes de que estos hechos han generado inquietud, preguntas y un gran impacto emocional entre nuestros artistas, nuestro equipo y el público que nos acompaña", comienza el texto.

"Queremos ser absolutamente categóricos: Brava Madrid no tiene ningún vínculo comercial ni económico con el Estado de Israel. Como es de conocimiento público, Brava Madrid pertenece a Superstruct Entertainment, que a su vez es propiedad de diversos inversores, entre ellos KKR, un fondo estadounidense que participa en numerosas compañías de muy diversos sectores y territorios. Ninguno de nuestros inversores tiene influencia alguna en las operaciones del festival y todas nuestras decisiones se toman en función de los intereses de nuestros fans, artistas, socios y colaboradores", continúa.

"Todos los ingresos y beneficios de Brava Madrid permanecen íntegramente en nuestra compañía y se reinvierten en el desarrollo de los festivales. Como festival, creemos en el poder de la música para conectar a las personas, y nuestra prioridad sigue siendo crear una experiencia en vivo que fortalezca y una a toda nuestra comunidad", sentencian.