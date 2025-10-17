Muere a los 74 años Ace Frehley, guitarrista original y cofundador de KISS

Ace Frehley, guitarrista original y uno de los miembros fundadores de la banda KISS, ha fallecido este jueves a los 74 años, según ha confirmado su familia en un comunicado. El músico se encontraba hospitalizado desde hace semanas tras sufrir un accidente en su estudio de grabación. Frehley fue parte esencial en la creación de la imagen y el sonido de la banda, convertida en icono del rock desde su formación en los años setenta.

El artista sufrió una caída en su estudio de grabación que le provocó un derrame cerebral, motivo por el cual fue ingresado en un hospital. Aunque inicialmente se comunicó a través de sus redes sociales que se encontraba bien, poco después se cancelaron todas sus actuaciones programadas para 2025 por recomendación médica.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el músico fue conectado a un soporte vital y la familia decidió apagar el respirador en los últimos días.

En el comunicado emitido por sus allegados, se indica que Frehley murió rodeado de afecto: "En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo".

Fundador y símbolo de la imagen de KISS

El guitarrista nació el 27 de abril de 1951, en el famoso barrio de El Bronx, en Nueva York, Estados Unidos. Ace Frehley fue uno de los miembros fundadores de KISS, grupo formado en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. La banda se caracterizó desde sus inicios por el uso de maquillaje teatral y una estética ligada al glam y al hard rock.

Cada integrante adoptó una identidad escénica reconocible: Frehley interpretaba a "The Spaceman", mientras que Simmons era "The Demon", Stanley "The Starchild" y Criss "The Catman".

Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y Ace Frehley en 1980.

Además, Frehley participó en la creación de algunos de los temas más populares del grupo, como Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City o I Was Made for Lovin’ You, que marcaron el sonido tan característico de la banda.

Carrera en solitario y regreso parcial al grupo

En 1982, Ace Frehley abandonó KISS para iniciar su carrera en solitario con el proyecto Frehley’s Comet, pero regresó temporalmente en 1996 durante la gira de reunión de la formación original.

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025

Volvió a separarse del grupo en 2002, siendo reemplazado por Tommy Thayer, quien asumió el personaje de "The Spaceman". Desde entonces, Frehley continuó publicando álbumes y actuando en solitario, manteniéndose activo en la escena musical hasta el accidente que provocó su hospitalización.

El comunicado familiar concluye con palabras de homenaje: "Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. El recuerdo de Ace vivirá para siempre".

El grupo también se ha querido despedir de él por sus redes sociales, donde han publicado otro comunicado en el que revelan estar "devastados por el fallecimiento de Ace Frehley". Según escriben, "fue un miembro esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos más importantes de la historia de la banda". "Es y siempre será parte del legado de KISS", termina el comunicado de sus compañeros.