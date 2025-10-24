IQOS ha presentado en su boutique de la calle Serrano de Madrid Forever Curious Music, una iniciativa desarrollada junto al grupo Marlon que invita a personas anónimas a participar en un casting musical. El proyecto propone grabar un vídeo tocando, cantando o haciendo coros, con la posibilidad de actuar en directo con la banda asturiana el próximo 30 de octubre en Bilbao. No se exige experiencia previa, sino actitud, autenticidad y curiosidad como punto de partida.

Un plató en plena calle Serrano

Durante varios días, la boutique de IQOS en Madrid se ha convertido en un espacio de grabación abierto al público. Cualquier persona mayor de edad puede acudir, grabar su vídeo musical y participar en esta propuesta que combina espontaneidad, creatividad y talento. La dinámica también está disponible en formato digital para quienes prefieran enviar su vídeo desde casa.

La selección final correrá a cargo de un jurado experto, y la persona elegida compartirá escenario con Marlon en un evento privado el 30 de octubre en Bilbao, dentro del programa Forever Curious Music.

Marlon, en un momento clave de su carrera

Para Marlon, esta colaboración llega en una etapa de transformación creativa. La banda, integrada por Adrián Roma (voz), Juan Fernández (guitarra y coros) y Jorge Diéguez (bajo y voz), afronta un proceso de revisión artística que conecta con el espíritu de esta campaña.

"Forever Curious Music es una oportunidad para que la gente muestre lo que lleva dentro", explica el grupo. "Compartir escenario con personas anónimas que se lancen a este reto, que sueñen con transformar un simple vídeo en una experiencia única, nos parece mágico".

Además, durante el acto de presentación del proyecto, la banda ofreció en primicia el videoclip de su nuevo single, "Háblales", que se publicará oficialmente el próximo 29 de octubre.

Una experiencia que va más allá del escenario

En lugar de limitarse a la emisión de un videoclip o una campaña promocional, Forever Curious Music plantea una experiencia compartida entre músicos profesionales y personas anónimas. "Al público le gusta mucho que pasen cosas naturales en los conciertos", asegura Adrián Roma. "Es un punto muy bonito poder subir a alguien al escenario a cantar con nosotros".

La propuesta pone el foco en quienes se atreven a mostrar su talento desde lo cotidiano, y convierte una boutique del barrio de Salamanca en punto de encuentro creativo para espíritus inquietos.

La colaboración con IQOS proporciona el marco técnico y de producción, pero el contenido lo aportan quienes decidan participar. "El talento nace de la curiosidad", reza el lema de la campaña, que no exige experiencia ni trayectoria, solo autenticidad y actitud.

