El estilazo con el que acabó Kurt Cobain: el Glam Metal más bizarro y sensual

El glam metal (también conocido como hair metal o pop metal) es un subgénero del heavy metal y del hard rock que se popularizó especialmente en los años 80. Se caracteriza por combinar la agresividad y potencia del metal con melodías pegajosas, coros accesibles y una estética muy llamativa.

El glam metal dominó MTV y las listas en los 80, pero a principios de los 90 perdió popularidad con la llegada del grunge (Nirvana, Pearl Jam, etc.), que ofrecía una imagen más sobria y un sonido más crudo y emocional.

Bandas como Mötley Crüe, Poison, Bon Jovi, Def Leppard, Ratt o leyendas como Ozzy Osbourne o Kiss se apuntaron a esta tendencia en boga durante esa década, que adornaba sus conciertos con ritmos muy fáciles de medir y seguir por un público al que pedía corear sus canciones en grandes estadios.

Era una música que parecía pensada para disfrutarse en comunidad, destacaba también por su estética extravagante: cabello largo y esponjado, maquillaje, spandex, cuero brillante y colores vivos. Eran en su mayoría canciones con estructuras simples y pegadizas, parecidas al pop (verso–estribillo–solo–estribillo), riffs melódicos y potentes.

En la sección musical de Daniel Palacios en Prohibido contar ovejas de esRadio se abundó, con profusión de temas musicales, en este estilo que parece anclado en los 80 pero tantos buenos ratos ha proporcionado. Te animamos a escuchar el audio del programa de esRadio pinchando en el "play" de arriba.