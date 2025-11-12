Nacho Escolar y su grupo de indie pop Meteosat vuelven 24 años después de su separación

Meteosat, una de las bandas madrileñas de indie pop más populares de los años 90, volverá a subirse a un escenario 24 años después de su separación. El grupo ofrecerá un concierto el próximo 6 de diciembre en el Teatro Eslava de Madrid en el marco de la sesión OchoyMedio Flashback Tardeo.

"¡Hitazos como Vilma, Mi novio es Bakala, Metal S.A o Fiesta en mi jardín volverán a sonar sobre un escenario y eso tú lo tienes que ver! Déjate flequillo. Recupera tus chapitas y no te pierdas este fiestón", reza el anuncio del recital, cuyas entradas ya se pueden adquirir a través de la página web del club.

El periodista Ignacio Escolar aparece en el anuncio luciendo, precisamente, su flequillo de juventud junto al resto de componentes de la banda. El ahora director de elDiario.es fue miembro del grupo desde su creación, poniéndose al frente de los teclados y a día de hoy todavía se pueden encontrar vídeos de sus actuaciones musicales en Youtube o el videoclip de la que quizá fue su canción más conocida: Vilma.

El grupo fundado por Escolar y la periodista Diana Aller empezó sin apenas presupuesto. Anteriormente conocidos como Skylab, quedaron finalistas del concurso de maquetas de la desaparecida revista musical Rockdelux y fueron seleccionados para tocar en el festival BAM. Pronto llamaron la atención de Luis Calvo, responsable del sello discográfico independiente Elefant Records, sumando a sus miembros a Eduardo Carrasco, Borja Prieto y Pablo Dopico.

En 1997 lanzaron su primer sencillo, Los idiomas vivientes, y un año después el EP Mundo de metal. Natalia González sustituiría a Dopico como vocalista y tras el paso por la discográfica RCA, terminarían fichando por Universal Music con el lanzamiento de su pequeño gran éxito, el álbum Espunk! con un éxito comercial inesperado para una banda independiente.

Desavenencias entre sus miembros, entre Escolar por un lado y Borja y Diana por el otro, el giro hacia un público más infantil y las actuaciones del grupo en programas comerciales de éxito hicieron que se separasen finalmente en 2001, un año después de su mayor pico de popularidad.