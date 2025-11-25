El público de Anuel insulta a Sánchez durante su concierto y el cantante pregunta: "¿Quién es ese?"

El cantante puertorriqueño Anuel AA ha protagonizado un momento viral durante durante uno de sus conciertos en Murcia, celebrado el pasado viernes 21 de noviembre en el Espacio Norte. En pleno espectáculo, cientos de asistentes comenzaron a corear el ya habitual cántico contra el presidente del Gobierno: "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Lejos de sumarse o ignorar los gritos, el artista detuvo brevemente la actuación y preguntó al público: "¿Quién es ese?", en referencia al jefe del Ejecutivo. La escena, grabada por los asistentes, ha circulado por las redes sociales.

Este cántico se ha convertido en una consigna habitual en conciertos, festivales y eventos multitudinarios, y es que durante los últimos meses se ha escuchado en eventos como La Velada del Año –organizada por Ibai Llanos en Sevilla– y en espectáculos de artistas como Henry Méndez o Juan Magán, donde también ha sido coreado por el público.

En el caso del concierto de Anuel AA en Murcia, los gritos llegaron a interrumpir una de las canciones. El artista, que parecía no entender el contexto, miró al público sorprendido antes de formular la ya viral pregunta.

Tras el episodio de Murcia, en otro concierto celebrado en Málaga, el cantante pareció estar ya informado sobre el contenido político de los cánticos. Por ello, al escuchar de nuevo el grito contra Sánchez, pidió al público que no lo involucraran en política, intentando distanciarse de la situación.

Retrasos, cortes y críticas

Este vídeo viral llega en mitad del revuelo que ha causado el artista tras los recientes incidentes que está teniendo su gira. En varias ciudades, los conciertos de Anuel AA se han visto afectados por retrasos significativos, recortes de tiempo o incluso cancelaciones. En Barcelona, el artista llegó dos horas tarde al Palau Sant Jordi, lo que obligó a los técnicos del recinto a cortarle el micrófono antes de terminar el espectáculo debido al horario de cierre fijado por la normativa municipal.

Asimismo, en Madrid, donde actuó en el Movistar Arena, el concierto comenzó con más de una hora de retraso. Durante varios días previos al evento, la organización se vio obligada a informar al público a través de las pantallas que el inicio podría demorarse por la llegada tardía del artista. Finalmente, el show se interrumpió de forma abrupta cuando se encendieron las luces y se bajó el volumen del micrófono. El público presente se quejó por redes sociales, señalando que habían pagado una entrada para ver al artista más tiempo y que estuvo tan solo una hora

🚨 Movistar Arena informa que el concierto de hoy no puede dar comienzo a la hora anunciada por el retraso en la llegada del artista. Seguiremos informando. — Movistar Arena España (@MovistarArenaEs) November 24, 2025

Casos similares se han producido en Pamplona, Valencia, A Coruña y Sevilla, donde los seguidores del cantante han expresado su malestar por cancelaciones, esperas prolongadas o la falta de puntualidad. La situación ha provocado múltiples quejas en redes sociales, donde se cuestiona la profesionalidad del artista y la gestión de su gira.