Los Pecos emocionan a Madrid en una despedida llena de nostalgia

El Palacio Vistalegre se convirtió este fin de semana en un auténtico viaje al pasado con la visita de Los Pecos. Dentro de su gira Dos voces y una historia, los hermanos Herrero ofrecieron en Madrid una despedida cargada de emoción, recuerdos y canciones que marcaron a varias generaciones.

Ni el frío ni la tarde gris frenaron a un público fiel que llenó casi por completo el recinto para reencontrarse con el dúo. Tras una animada apertura musical y una introducción audiovisual que repasó su trayectoria, Pedro y Javier saltaron al escenario con Déjala, desatando la primera gran ovación de la noche.

"Es un placer tocar en casa", dijo Pedro, agradeciendo el cariño del público y expresando su deseo de que sus canciones sigan evocando "buenos y bonitos momentos de sus vidas". "Hacednos un favor, cantar y bailar", pidió a unos fans entregados desde el primer minuto.

El concierto avanzó con un repertorio equilibrado entre baladas y pop melódico, destacando temas como De espuma, de arena y sal o Canción para Pilar, uno de los momentos más íntimos de la velada. La emoción volvió a subir con Y te vas, mientras clásicos como Recuerdos llenaron Vistalegre de nostalgia y luces de móviles.

La energía se disparó en la recta final con Que no lastimen a tu corazón y alcanzó su punto máximo con Háblame de ti, convertida en un gran karaoke colectivo. Tras los bises, Esperanzas y Señor cerraron una noche inolvidable. Madrid volvió a rendirse a Los Pecos, que continuarán su gira en Barcelona, donde 'el rubio y el moreno' pondrán el broche final a Dos voces y una historia el próximo día 28.