Taylor Swift comparte el éxito de 'The Eras Tour' y reparte 197 millones de dólares entre su equipo

El cierre de The Eras Tour no solo ha confirmado a Taylor Swift como una de las artistas más influyentes y rentables de la historia, sino que también ha dejado una de las imágenes más comentadas del año en la industria musical. La cantante ha repartido cerca de 200 millones de dólares en bonificaciones entre los trabajadores que hicieron posible su gira mundial.

Tras casi dos años de conciertos, más de 140 actuaciones y una recaudación que superó los 2.000 millones de dólares, Swift decidió agradecer el esfuerzo colectivo con una compensación económica extraordinaria. El reparto alcanzó a todos los niveles del equipo: músicos, bailarines, técnicos de sonido e iluminación, personal de vestuario, peluquería, seguridad, producción audiovisual, logística y transporte, incluidos los camioneros que movieron el complejo montaje de ciudad en ciudad.

El gesto quedó reflejado en la docuserie The End of an Era, estrenada en Disney+, donde se puede ver a la artista entregando en mano sobres y cheques acompañados de notas escritas personalmente. "El tour se ha hecho muy bien gracias a todos", señalaba la cantante frente al equipo. Swift reconoce el sacrificio, las largas jornadas y el tiempo lejos de casa que supuso una gira que ella misma ha definido como la experiencia más exigente de su carrera: "Hemos recorrido el mundo como nos habíamos propuesto. Encantamos al público, pero también echamos de menos a la familia. Mi gratitud no sale toda de un banco, pero aquí (...) dólares, sólo para dar las gracias. Con cariño, Taylor".

El "Eras Tour" de Taylor Swift generó 2 mil millones de dólares. La cantante decidió recompensar a su personal con 197 millones de dólares en bonificaciones: desde bailarines ($750.000 cada uno) hasta camioneros ($100.000 cada uno).

Las cantidades que Taylor Swift ha repartido a su equipo

Aunque las cantidades exactas varían según el puesto, algunas cifras han trascendido. Los conductores habrían recibido en torno a 100.000 dólares, mientras que bailarines y miembros clave del equipo artístico percibieron sumas muy superiores, llegando en algunos casos a varios cientos de miles de dólares, alcanzando más de 700.000. En conjunto, el montante total de las bonificaciones asciende a unos 197 millones de dólares, una cifra inédita en una producción de estas dimensiones.

Más allá de los números récord en millones de asistentes, conciertos de más de tres horas y una gira que se convirtió en un fenómeno cultural global, el gesto ha sido ampliamente aplaudido dentro y fuera del sector. Para muchos, refuerza la idea de que el éxito de The Eras Tour fue un trabajo colectivo y no solo el resultado del talento sobre el escenario.