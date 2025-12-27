Muere Perry Bamonte, el histórico guitarrista y teclista de The Cure

Perry Bamonte, histórico guitarrista y teclista de The Cure, ha fallecido a los 65 años tras una "corta enfermedad" durante las fiestas navideñas. La banda británica anunció este viernes en su web la triste noticia, sin precisar la fecha exacta del óbito.

Conocido cariñosamente como Teddy, Bamonte era descrito por sus compañeros como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y tremendamente creativo". "Fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure", añaden.

El músico, que tenía previsto participar en los conciertos internacionales de la formación en 2026, se incorporó inicialmente al equipo de gira en 1984, convirtiéndose en miembro oficial en 1990. Contribuyó con guitarra, bajo de seis cuerdas y teclados en álbumes como The Wish, Wild Mood Swings o Bloodflowers, además de participar en más de 400 actuaciones durante 14 años. Tras abandonar el grupo en 2005, se reincorporó en 2022 para la gira Shows of a Lost World, ofreciendo otros 90 conciertos –algunos de los mejores en la trayectoria de la banda– que culminaron en Londres el pasado noviembre de 2024.

Nacido en Londres en 1960, Bamonte inició su carrera musical a los 19 años tocando el bajo en The Plan junto a Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure). Entró en el universo de The Cure de la mano de su hermano Daryl, manager de gira de la formación. Pronto se convirtió en asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, líder del grupo, antes de su ascenso oficial tras la salida del teclista Roger O’Donnell.

Tras su primera etapa, Bamonte se dedicó a la ilustración y a su pasión por la pesca con mosca en ríos. En 2012 se unió a Love Amongst Ruin y regresó brevemente para la inducción de The Cure al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019.