Cómo conseguir entradas para el Concierto de Año Nuevo de Viena: sorteo, precios y plazos

El Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena es una de las citas musicales más reconocidas del mundo y uno de los grandes rituales culturales del 1 de enero. Cada año, cerca de 50 millones de personas en más de 150 países siguen la retransmisión por televisión y plataformas digitales, pero solo unos pocos cientos pueden vivirlo en directo desde la Sala Dorada del Musikverein.

Conseguir una entrada no depende únicamente del presupuesto, sino sobre todo de la suerte. La altísima demanda obliga a la Filarmónica de Viena a adjudicar las localidades mediante un sorteo internacional, que se gestiona exclusivamente a través de su página web oficial.

Un sistema basado en el sorteo

La Filarmónica de Viena pone a la venta las entradas de sus tres conciertos de fin de año únicamente mediante un sorteo online. No se aceptan solicitudes por correo electrónico, postal ni a través de intermediarios. Este sistema busca que todos los aficionados, independientemente de su país de origen, tengan las mismas oportunidades.

El periodo para participar en el sorteo se abre del 1 al 28 de febrero. Durante ese plazo, los interesados pueden solicitar entradas para uno o varios de los tres conciertos que se celebran a finales de diciembre y comienzos de enero.

Los tres conciertos disponibles

La orquesta ofrece el mismo programa musical en tres fechas distintas, con el mismo director y repertorio:

Preestreno : 30 de diciembre, a las 11.00 horas.

Concierto de Nochevieja : 31 de diciembre, a las 19.30 horas.

Concierto de Año Nuevo: 1 de enero, a las 11.15 horas.

La diferencia entre ellos no está en la música, sino en el precio y la demanda, siendo el del 1 de enero el más solicitado.

Registro previo obligatorio

Para participar es necesario crear un registro específico para el sorteo, independiente de la cuenta de la tienda online de la Filarmónica. Este registro tiene una validez de un año y permite indicar las preferencias de cada solicitante: concierto, categoría de precio y número de entradas.

Cada persona puede presentar una solicitud por concierto. En el caso del Concierto de Año Nuevo, el máximo es de dos entradas, mientras que para el preestreno y el concierto de Nochevieja se pueden solicitar hasta cuatro.

Precios de las entradas

Las tarifas varían según el concierto y la ubicación en la sala:

Concierto de Año Nuevo : entre 35 y 1.200 euros .

Concierto de Nochevieja : entre 25 y 860 euros .

Preestreno: entre 20 y 495 euros.

Las localidades más económicas son también las más demandadas, mientras que los conciertos del 30 y 31 de diciembre suelen ofrecer más posibilidades de resultar agraciado.

Resultados y compra en marzo

Una vez cerrado el plazo de solicitudes, el sorteo se resuelve en marzo. Todos los participantes reciben un correo electrónico informando de si han obtenido o no entradas. En caso de resultar seleccionados, deberán completar la compra dentro del plazo indicado. A partir de ese momento, no se admiten cambios ni modificaciones.

Desde la organización desaconsejan expresamente adquirir entradas en plataformas de reventa o en el mercado secundario. Y es que debido a la enorme diferencia entre oferta y demanda, proliferan ofertas a precios inflados cuya fiabilidad no puede ser garantizada por la Filarmónica de Viena.

El sorteo también incluye un número limitado de plazas para personas en silla de ruedas, que deben solicitarse mediante el mismo formulario. Cada solicitud de este tipo contempla una plaza adaptada y un asiento para un acompañante.