Muere Mercedes Valimaña, la histórica voz del 'LaLaLa' que acompañó a Massiel en Eurovisión

En El Puerto de Santa María, su ciudad natal, ha muerto este jueves Mercedes Valimaña a punto de cumplir noventa años. Ella misma, con su gran sentido del humor y simpatía, se hacía llamar "La fea del trío La la La", del que formó parte alrededor de dos décadas. También, a raíz de grabar un único disco como solista, fue bautizada artísticamente como Merche Macaria. Se emparejó con su representante artístico y fue madre de un hijo, que la convirtió en abuela de varios nietos. Con su voz acompañó en cientos de grabaciones a casi todos los grandes cantantes de la generación de los años 60. Y hasta la incorporó en varias melodías infantiles, caso de la serie sobre "La abeja Maya".

Cursó la carrera de piano y solfeo. En Madrid pasó por el Conservatorio de Música. Fue profesora de canto, premio fin de carrera y profesora de piano en el Conservatorio de Sevilla. Participó en "spots" publicitarios en sus comienzos profesionales, por ejemplo en uno de la Coca-Cola anunciando la botella de litro.

Una de sus grabaciones haciéndole coro a Marisol para la casa Zafiro fue determinante para la popularidad que consiguió con dos compañeras del Conservatorio madrileño (María Jesús Aguirre y Cristina Fernández), componentes del trío La La La. Y ello surgió porque esa misma compañía discográfica era la responsable de que Joan Manuel Serrat, perteneciente a dicha firma, fuera elegido para representar a Televisión Española en el Festival de Eurovisión de 1968. Merche y sus dos colegas, al grabar los coros con Serrat, fueron bautizadas con el título de la misma canción del Dúo Dinámico. Cuando el Ministro Manuel Fraga Iribarne, al frente del Ministerio de Información y Turismo, del que dependía TVE rechazó la pretensión de Serrat de cantar en catalán, Massiel fue la elegida para ir en su lugar. Y en Londres, Merche, María Jesús y María Dolores Arenas (en sustitución de Cristina) acompañaron a Massiel, con quien no se llevaron nunca bien. A Merche la confundieron físicamente con ella en la capital inglesa. Fue quien se encargó de buscar las telas adecuadas para actuar con sus dos compañeras, en azul turquesa, aunque en la retransmisión eurovisiva en España no pudo percibirse pues se emitió en blanco y negro.

Merche disfrutó de aquel éxito del La La La gracias al cual pudo acompañar más veces a Massiel y a Julio Iglesias. En otras ocasiones el trío participó en varias ediciones del Eurofestival, acompañando a Julio, a Karina, Sergio y Estíbaliz y a José Vélez. Y en otro certamen internacional, el de la OTI, cuando en él participó Cecilia con "Amor de medianoche". A lo largo de su carrera musical fueron las voces de los coros de la mayor parte de los entonces intérpretes en boga: Alberto Cortez, Miguel Bosé, Nino Bravo, Mari Trini, Perales, Manolo Otero, Luis Aguilé (en aquella delirante "Juanita Banana") o Las Grecas (cuando grabaron lo de "Te estoy amando locamente…"). Al relacionarse musicalmente con tantos artistas de primera, Merche recordaba que, antes de ello, en El Puerto de Santa María, conoció a algunos de ellos con anterioridad, como Julio Iglesias, porque su padre era propietario de un cine en el que se programaban actuaciones de cantantes.

La separación del trío La La La fue decisiva después para que Merche continuara en la música. Grabó un disco en solitario por decisión de Waldo de los Ríos, que pasó inadvertido. En la carpeta figuraba por vez primera el sobrenombre de Merche Macaria. Lo de este segundo apelativo respondía a un mote familiar: a su abuelo lo llamaban "el Macario". Y ella lo heredó, en femenino.

Fue elegida para grabar a dúo con Phil Collins una canción de la película Tarzán. Otras incursiones discográficas en las que puso su voz fueron en Pocahontas (la señora Jenkins), Rubí en La dama y el vagabundo, Mulán, La abeja Maya, la sintonía de Barrio Sésamo, varias series de la factoría Walt Disney y hasta una colección religiosa de Ediciones Paulinas en las que Merche se lució con unos salmos.

Merche fue siempre muy querida en El Puerto de Santa María, donde en 2021 le entregaron la Medalla de Oro. Allí, entre bromas y veras, cuando salía de la adolescencia, la motejaron como "La monja". Parecía que fuera novicia al estrenar su juventud. Pero todo fue mentira, como ella pudo contar así: "Yo tenía a los catorce años un novio del que quería deshacerme y decidí por ello marcharme a Córdoba a un colegio de las Esclavas, donde permanecí tres meses, y de ahí vino ese lío de si yo me había metido a monja".

De su vida sentimental conocimos a Merche cuando se emparejó con su representante, Fernando Laborda. Fue madre de un varón que terminaría por darle varios nietos.

Llevaba una vida tranquila en El Puerto cuando el jueves se sintió indispuesta, acudió a un hospital y, justo una semana después, le ha llegado su final.