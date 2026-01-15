Julio Iglesias o la caza al patrón

Ayer tuvo lugar la rueda de prensa de la asociación Women's Link para explicar las decisiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de la denuncia que ha presentado esta organización en nombre de dos trabajadoras anónimas que acusan a Julio Iglesias de cometer varios delitos. De las cuatro peticiones que realizaron, han sido admitidas dos. Se les tomará declaración (queda decidir dónde y cuándo) y pasan a ser testigos protegidos.

"Los hechos denunciados por Rebeca y Laura -los nombres ficticios de las demandantes- deben analizarse en el marco de estructuras sistémicas de opresión y abuso", ha señalado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización, quien ha añadido que "estas dinámicas suelen manifestarse en formas de violencia sexual, racismo, colonialismo y extractivismo de los cuerpos y las vidas de las mujeres, y forman parte de un sistema que deshumaniza a las mujeres racializadas y les niega el derecho a vivir libres de violencia y discriminación". También explicaron por qué presentan su denuncia en España: "Pensamos que España tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres".

Julio Iglesias se enfrenta a delitos como la trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual -entre los que incluyen acoso y agresión sexual, así como un delito de lesiones derivado de estos hechos- y delitos contra los derechos de los trabajadores.

En cuanto a los datos aportados por el digital sobre las investigaciones, hacen referencia a las condiciones que pedían desde la casa de Julio para hacer contrataciones, a quienes preguntaban edad, lugar de nacimiento, hijos, experiencia laboral. Y cinco fotos "normales, que sean más formales".

Irene Rosales no se ha borrado una llave que se dibujó en la piel por amor a Kiko y que ya parecía casi un muñeco del ahorcado, tal y como decía la revista Lecturas. Además negó la petición de Kiko de que Lola recogiese a sus hijas en el colegio ya que "no iba a consentir que una desconocida recogiese a las pequeñas e incluso advirtió con tomar acciones legales" y "cortó la discusión en seco". Asegura que "hay buenas relaciones" con Kiko Rivera y que "no hay motivo para que haya mala relación".

