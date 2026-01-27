Una power ballad es un tipo de canción lenta o de medio tiempo que empieza de forma suave y emocional y poco a poco va creciendo hasta llegar a un final muy intenso y épico.

Y de estas letras sentimentales que hablan de amor desamor, nostalgia o superación se habló en Prohibido contar ovejas, programa conducido por Felipe Couselo en esRadio y donde Daniel Palacios dio buena cuenta de algunas de las "power ballad" más representativas de los 80 y 90.

La canción suele comenzar con instrumentos tranquilos como piano o guitarra acústica y una voz más contenida y a medida que avanza se van sumando la batería el bajo y las guitarras eléctricas hasta explotar en un clímax lleno de emoción con coros grandes una interpretación vocal poderosa y muchas veces un solo de guitarra.

Este tipo de canciones es muy común en el rock y el hard rock especialmente en las décadas citadas, cuando muchas bandas las usaban para mostrar su lado más emotivo.

Algunos ejemplos muy conocidos son "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith. "Every Rose Has Its Thorn" de Poison, "Is this Love" de Snake o "Nothing Else Matters" de Metallica.

Si quieres escuchar estos ejemplos de power ballad, dale clic al audio que dejamos arriba en la que puedes escuchar la sección completa de Prohibido contar ovejas. En resumen, una power ballad es la mezcla perfecta entre emoción y fuerza una canción pensada para sentirla intensamente y cantarla a todo pulmón