En una distendida charla en Es la Mañana de Federico, el dúo cómico Los Meconios ha repasado su trayectoria junto a Federico Jiménez Losantos y Rosana Laviada. Lo que comenzó como un proyecto de "heavy metal épico" en una banda llamada Elan, ha terminado convirtiéndose en uno de los fenómenos de sátira política más potentes de la red, no exento de censura y polémica.

De la paella valenciana al "toque" político

Durante la entrevista, los integrantes del grupo recordaron que su vena cómica siempre estuvo presente, incluso en sus inicios musicales más serios. Tras editar un disco de heavy que "no llegó a ninguna parte", decidieron probar suerte en YouTube en 2017.

Su primer éxito no fue político, sino gastronómico: una parodia sobre la paella. "Empezamos con polémica, pero no con política", bromearon, recordando cómo la eterna rivalidad entre Valencia y Alicante por el origen del plato y el término "la terreta" les dio sus primeros 4.000 seguidores en apenas una semana.

Censura y el "dedo en la llaga" con el feminismo

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidieron abandonar el "humor blanquito" para entrar en el terreno de la crítica social. Su parodia "Patriarcado" (basada en el éxito de ABBA, Mamma Mia), donde satirizaban las políticas de Irene Montero, les valió una oleada de "hate" en redes sociales. "Somos tan cabezones que dijimos: '¿Qué pasa, que no se puede hablar de esto? Pues espérate que viene más'", afirmaron los artistas.

Esa perseverancia los llevó a publicar "Las Charos", tema que sufrió la censura directa en TikTok y presiones en YouTube. Según revelaron, un responsable de la composición original intentó mover hilos para eliminar el video, aunque finalmente la plataforma de Google decidió mantenerlo tras comprobar que se trataba de una parodia legítima.

La anomalía del sector: "Artistas contra la oposición"

Un punto clave de la charla fue la reflexión sobre el panorama artístico actual. Los Meconios lamentaron sentirse "solos" en un ecosistema donde, a diferencia de otros periodos históricos, los artistas se manifiestan a favor del Gobierno y contra la oposición. "¿Qué tipo de país es este donde los artistas no critican al poder y se manifiestan contra la oposición? Dicen que si eres de derechas no eres artista; que no tienes alma, sino psicopatía", denunciaron ante un Federico que calificó la situación de "asombrosa".

El "linchamiento" de la Fiscalía y el apoyo a Cristina Seguí

Rosana Laviada recordó los problemas legales que sufrieron tras su actuación en el festival Viva 22 de Vox, que llegó a ser investigada por la Fiscalía. El dúo aclaró que todo quedó en nada, pero denunciaron un linchamiento basado en interpretaciones falsas: "Nuestra letra no dice que queramos volver al 36, sino que, con esta crispación, vamos camino de un nuevo 36".

En este contexto, Federico aprovechó para enviar su apoyo a Cristina Seguí, ante la petición de cárcel de la Fiscalía: "Que sepa Cristina que estamos con ella".

El proceso creativo y la "autocensura" necesaria

"Somos autodidactas, no hemos estudiado Música ninguno de los dos", señalan. "Hay que tener gusto a la hora de la mezcla, pero también buen material". Además, reconocen que sus primeros temas no tenían la calidad actual, pero han aprendido a base de práctica para evitar que su humor suene "cutre".

Sergio y Mario explicaron que el proceso de escritura de sus letras no es libre al 100% debido a las políticas de las plataformas digitales. La "Versión A" es la letra que realmente querrían cantar, totalmente ácida y sin filtros, pero que nunca ve la luz, la "Versión B", es la que finalmente graban, aplicando una autocensura estratégica para no ser expulsados de YouTube o TikTok. "Hacemos las cosas para no tener que poner el 'piiii'", confesaron.

Actuación en directo

Durante la entrevista se escucharon varios temas del dúo humorístico, como el dedicado a Gabriel Rufián. Jiménez Losantos, entre risas, destacó la pieza donde Los Meconios retratan al portavoz de ERC como un "zurdito con nostalgia de jaula" que se hizo político para "trincar con el cuentito de los Países Catalanes".

Además, se lanzaron con una actuación en directo, "La Sara" dedicado a Santaolalla. Sergio utilizó un teclado de juguete que le regalaron en su infancia, utilizándolo como metáfora: "Suena a cacharro viejo y de juguete, igual que los análisis políticos de Santaolalla".

El dúo anunció su próximo concierto en Madrid el 28 de febrero en la Sala Mon Live (antigua sala Penélope).

Algoritmos y anécdotas

La charla también dejó espacio para la anécdota personal. Federico confesó su fascinación por los videos de supervivencia y estufas en el bosque que le recomienda su algoritmo de YouTube, mientras que los invitados compartieron recuerdos sobre la Novena Copa de Europa del Real Madrid en Glasgow y la mística que rodea al club blanco.