"Sé cuál es mi misión": la lista de compromisos de Feijóo si llega a la Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico dos días después de las elecciones en Castilla y León y en medio de las negociaciones abiertas con Vox tanto para esta región como para Aragón y Extremadura, donde siguen sin fructificar.

Además de apelar al pacto, Feijóo ha hablado de la situación crítica que atraviesa el país bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha referido al momento en que consiga llegar a la Moncloa. "Sé cuál es mi misión y no voy a dimitir de mi responsabilidad", ha dicho el líder del PP. "Tengo una misión, hacer un cambio político en España; tengo una misión: restaurar la institucionalidad de mi país; tengo una misión: garantizar la independencia del CGPJ; tengo una misión: volver a prestigiar al Tribunal Constitucional, a los órganos reguladores, a la Fiscalía, a la Airef, a la Abogacía del Estado", ha enumerado el jefe de la oposición.

Feijóo ha añadido que tiene "otra misión: explicar qué situación tenemos tras los últimos ocho años". El líder del PP ha señalado que España es un país más endeudado, más envejecido y en el que los jóvenes "tienen menos posibilidades": "Hoy un joven tiene una enorme deuda porque ha habido ocho años de fiesta, de malgasto, sin invertir".

Como ejemplo, Feijóo ha citado el último dato sobre el origen del accidente de Adamuz: una vía que llevaba "rota las últimas 22 horas". "En cuanto llegue a Génova", ha dicho, "voy a llamar a gente que estuvo en Renfe y preguntar cómo es posible". El líder del PP ha lamentado otros hechos de la actualidad nacional como la huelga de médicos y sus consecuencias con Mónica García negándose a recibir al comité de huelga o que Málaga se quede sin AVE y "la Junta no tenga información".

"Soy consciente de que los españoles tienen depositada mucha confianza en nosotros y en lo que de mí depende, no voy a defraudar a los españoles" en los asuntos "mollares", ha dicho, citando que acreditará una alternativa política, un programa institucional y un plan económico. No llegará a la Moncloa, ha dicho, "a dormitar ni a mantener el statu quo, sino a hacer las reformas que España necesita". Y ha lanzado un reto a Federico Jiménez Losantos: en la entrevista que hagan cuando llegue a la Moncloa, "me podrá recordar lo que he dicho el día de hoy".