Ernesto Yamhure: "Petro, muy posiblemente, era un cliente de Sabiniano"

El director del medio Los Irreverentes, Ernesto Yamhure, ha declarado este martes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que "Sánchez es un icono para Petro" y ha recordado que "Ábalos fue su compañero en la guerrilla, estuvo en el M-19": "Antonio Navarro, que era el jefe máximo del M-19, le decía 'Comandante Ábalos', con todo el respeto. Ábalos, durante muchos años, vivió en Colombia manejando proyectos de cooperación". Además, ha apuntado que el presidente de Colombia "se movía mucho por España a principios de siglo" y que, "muy posiblemente, era un cliente de Sabiniano".

Yamhure cree que "el problema de Colombia está claro: en la época del presidente Uribe, Colombia se convirtió en el muro de contención. Todo el continente hispanoamericano estaba pintado de rojo. Para Chávez, Colombia era su obsesión". Sin embargo, "ahora vemos que todo el continente empieza a cambiar de color y que es Colombia la que se pinta de rojo". Este proceso arranca con Juan Manuel Santos y la legalización de las FARC: "Para entender la política colombiana, hay que entender el tema del narcotráfico. Cuando el presidente Uribe llega al poder, Colombia tenía 230.000 hectáreas de coca; sale el Gobierno, había 44.000".

En estas, llegó Santos, "resolvió amnistiar a las FARC" y, en ese proceso, apareció "un protagonista muy importante": el actual candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, "un comunista de toda la vida". Yamhure ha explicado que "sus primeros años de colegio los estudió en la República Checa, es un marxista de manual". "Siempre he dicho que prefiero cincuenta años más de Petro, haciendo locuras, visitando burdeles y consumiendo cocaína, que un mes de Cepeda en la presidencia", ha añadido.

El también exasesor de paz de Uribe ha insistido en que "Cepeda es uno de los arquitectos centrales del proceso que desembocó en lo que hoy tenemos con las FARC". Yamhure sostiene que "Petro no se va a ir, su régimen se va a mantener, y para eso está Iván Cepeda", que cuenta con el apoyo del Estado y con el de "lo que se llama la 'paz total', que es la legalización del narco. Y el cerebro y el ingeniero de esa 'paz total' es Iván Cepeda".

La oposición al "neocomunismo"

En Colombia se celebrarán elecciones legislativas el 8 de marzo, y presidenciales, el 31 de mayo. Yamhure ha dicho que "había candidato a la derecha y lo mataron: Miguel Uribe Turbay. Iba a ser presidente de Colombia sin ninguna duda". El periodista ha lamentado la división que hay en la oposición al "neocomunismo": "La izquierda tiene solamente a Cepeda; en la oposición, que no es exactamente derecha, porque no todos son de derecha, hay trece candidatos. Le están facilitando el camino al proyecto neocomunista".

El periodista ha precisado que "en Colombia hay balotaje, son dos rondas" y que, para la segunda ronda, el candidato opositor con más posibilidades es el abogado penalista Abelardo de la Espriella, que defendió a los presidentes Uribe y Pastrana: "Como candidato ha sido muy efectivo. Ha logrado congregar a un sector muy amplio de la derecha… en detrimento de Uribe: su candidata, Paloma Valencia, no ha podido despegar".

Petro en un burdel parisino

Además, Yamhure ha recordado el episodio protagonizado por Petro en un burdel gay de París. Según el presidente colombiano, "había ido a hablar con un actor porno colombiano gay de Marx. Y le había llevado el libro de Marx, subrayado. Hay idiotas que le creen y le aplauden. A ese actor porno gay de París, Petro lo nombró ministro de Igualdad en Colombia".