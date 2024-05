Coincidiendo con la renovación de su imagen de marca, de HBO Max a Max, la plataforma ha decidido cancelar su emblema en cuanto a producción nacional, la serie 30 Monedas de Álex de la Iglesia, y no renovarla para la que sería su tercera y última temporada.

Ha sido el propio director vasco el responsable de anunciarlo en X con evidente decepción. De la Iglesia asegura que los guiones de la tercera temporada estaban ya escritos y solo faltaba la luz verde de Warner, anunciando de paso que se niega a dejar en el limbo su ficción y buscará un nuevo destino para la historia.

La súbita cancelación abre de nuevo el debate de si las plataformas son realmente un reducto para contar historias que no tendrían lugar en la pantalla grande o la televisión convencional, y si realmente el modelo de suscripción supone alguna diferencia para los creadores y el público antes de aplicar la lógica habitual de las cadenas.

No se renueva 30 monedas. Los capítulos de la ultima temporada están escritos. La historia fue concebida desde el principio como una trilogía. 30 monedas es parte de mi vida. Voy a hacer lo imposible por terminarla. #30Coins #30Monedas — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) May 20, 2024

Muchos internautas decepcionados se preguntaron a lo largo de la tarde del lunes si en algún momento los servicios de streaming de Netflix, HBO y compañía se vendieron como una "nueva vía" en la que la satisfacción de nichos determinados podía sobreponerse a la lógica búsqueda de audiencia y beneficios de una televisión convencional.

De momento, 30 Monedas sigue cancelada y a la espera de un nuevo destino, si éste se presenta. No sería tampoco la primera ficción ni la última en sufrir ese desenlace… y lograr otro comprador. La propia Netflix ha rescatado producciones canceladas por otros como Arrested Development o Lucifer, y no se trata de un fenómeno exclusivo de ellos. Pero de momento la cosa pinta oscura para la serie de Álex de la Iglesia pese al notable culto de sus primeras dos temporadas y la creciente apuesta de la última de ellas, con una estrella norteamericana como Paul Giamatti en un papel destacado.

La serie vio la luz en noviembre de 2020 como el gran puntal de la producción española de HBO. Mezclando terror, comedia y otros géneros, la serie tenía como protagonistas al padre Vergara (Eduard Fernández), el alcalde Paco (Miguel Ángel Silvestre) y Elena, la veterinaria del pueblo (Megan Montaner), que desde su remoto pueblo español se enfrentaban a una conspiración plagada de seres sobrenaturales que amenaza al catolicismo.

La serie fue aplaudida a nivel internacional por su audacia y el habitual sarcasmo y pericia técnica de Álex de la Iglesia, pero los resultados de su segunda temporada no han debido satisfacer a la plataforma o la negociación entre las partes no ha fructificado. El tránsito a Max ha supuesto la poda radical del producto, por lo que muchos usuarios no ven la diferencia.

