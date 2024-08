El actor Jeremy Jackson fue uno de los muchos protagonistas de la popular serie Los Vigilantes de la Playa. Esto hito de audiencia de los años 90 alcanzó los primeros puestos de audiencia a nivel mundial gracias a los espléndidos cuerpos de su elenco masculino y femenino. Y ahora es noticia por las palabras de Jackson, que ha compartido detalles un tanto polémicos de su paso por el set.

Sobre todo teniendo en cuenta que el actor interpretaba al joven Hobbie Buchannon, el hijo del protagonista David Hasselhoff, y por tanto apenas era un preadolescente por aquella época.

Ha sido en el documental After Baywatch: Moment in the Sun donde Jackson ha desvelado que, a sus diez años, solía colarse en los tráilers y caravanas de sus compañeras de reparto adultas para oler sus trajes de baño sucios tras largas horas de grabación de la serie.

"Olí todas las vaginas de Los Vigilantes de la Playa", dice orgulloso el actor, que explica que "normalmente me colaba en los remolques cuando terminaban y cogía sus bañadores sucios". Por el plantel de la serie pasaron Carmen Electra, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Nicole Eggert y otras muchas.

Jeremy Jackson en la actualidad | Instagram

Jeremy Jackson, que tras la serie pasó por varios problemas de adicción a las drogas, asegura que "pasar por la pubertad en Vigilantes de la Playa fue doloroso", al referirse a un producto tan pendiente de los cuerpos de las protagonistas en una edad tan complicada.

Asegura también que su remolque favorito era el de Nicole Eggert, a la que señala como el principal objetivo de su comportamiento. Explica que admiraba especialmente a la joven y que ella "no estaba al tanto" de sus prácticas. Cuando los productores del documental actual se lo desvelaron, ella reaccionó con indiferencia y no mostró sorpresa alguna.

"Conozco muy bien a Jeremy, esto no me sorprende en absoluto. No hay nada que Jeremy pudiera decir que me asustara", dijo Eggert, recientemente diagnosticada de cáncer de mama. "Ni siquiera estoy enfadada con Jeremy, de 14 años. Quiero decir, ¿la pubertad en una serie así? Adoro al Jeremy adulto por ser honesto sobre el Jeremy de 14 años"

El joven actor comenzó a consumir drogas precisamente durante el rodaje. Desvela también en el documental que David Hasselhoff, su padre en la ficción, le preguntó si fumaba marihuana, y él fue incapaz de revelarle la verdad. Jackson acabaría siendo arrestado en 1999, precisamente la fecha de finalización de la serie.

Tras pasar tres meses en la cárcel y por rehabilitación, pero el actor solo se replanteó su carrer y su adición más tarde, después de años inmerso en ese ambiente.