La serie de Netflix protagonizada por Jeff Goldblum, Kaos, se estrenó en Netflix el pasado agosto. Narra en clave cómica la rebelión de una serie de personajes contra el tiránico Zeus y está disponible en la plataforma, donde ha figurado como una de las más vistas durante semanas.

Creada por Charlie Covell (The End of the Fucking World) la serie, sin embargo, ha cosechado críticas dispares. Con sentido del humor negro y tragedia, incorpora varios mitos griegos para contar una trama poblada de personajes humanos y divinos.

La serie ha sido rodada en gran parte en exteriores españoles. Los espectadores podrán ver la Plaza de España de Sevilla, el Palacio de Villalís en España y otros exteriores de Málaga, Cádiz, Sevilla... entre otros italianos y griegos.