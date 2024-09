Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), el respetado presentador de mediana edad del programa de noticias Live at Six, adora la vida que ha creado con su mujer, Sheila (Alex Kingston). No obstante, detrás de las cámaras, Douglas necesita el constante apoyo de su copresentadora más joven y experta en tecnología y redes sociales, Madeline (Karen Gillan).

Reconocido como toda una institución a nivel nacional y aparentemente incapaz de hacer nada mal, Douglas disfruta de una vida privilegiada hasta que hace una broma imprudente en la boda de su primo. Un invitado, que la escucha, amenaza con exponer sus comentarios en las redes sociales. Las especulaciones se disparan y, en medio de la histeria y la tormenta digital, la supuesta indiscreción de Douglas es analizada de manera desproporcionada y todo el mundo parece tener una opinión.

Douglas lucha por escapar de la controversia en esta situación tan caótica e insostenible pero, ¿podrá contar con el apoyo de su agente y sus compañeros? ¿Cuál será el próximo paso de Douglas? ¿Es una víctima de la "cultura de la cancelación"? Y, con dos millones de seguidores, ¿cuál es la motivación de Madeline para publicar en sus redes sociales en nombre de Douglas? ¿Amiga o enemiga? Esa es la cuestión.