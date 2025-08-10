6 series de verano terriblemente siniestras que dejan en ridículo a 'Miércoles'

Toca el turno de las series en Es la mañana de Federico. La seccón de verano dedicada a la televisión se sacó de la manga seis series particularmente góticas para, esperemos, refrescar los calores de agosto.

En la sección de series de verano del programa de mañana de esRadio, Ana Mateu analiza junto a Juanma González y Daniel Palacios, estas ficciones televisivas de terror y otros géneros anexos.

Y es que los chicos del podcast Par-Impar también ofrecieron estas opciones destacadas:

-Inside no.9, la serie de culto de Steve Pemberton y Reece Shearsmith, ganadora del BAFTA a Mejor Comedia, es todo un espectáculo de lo siniestro.

-De modo que, junto al gran estreno seriéfilo de la semana, la segunda temporada de Miércoles en Netflix, ofrece una oportunidad de oro para analizar estas y otras series de mal rollo en Es la mañana de Federico.

-La maldición de Hill House (Netflix), nombrada la mejor serie de Netflix por la revista Entertainment Weekly.

-Evil (SkyShowtime), y también disponible en Movistar, una serie de investigación criminal con un cura, una psicóloga y un experto en grabaciones dilucidando si los fenómenos sobrenaturales que se encuentran son eso, sobrenaturales… No obstante, un peligroso y auténtico diablo les pisa los talones.

-Misa de medianoche, creada por el mismo Mike Flanagan de La maldición de Hill House, es otra joya del horror dramático y gótico, donde lo sobrenatural tiene dos vertientes, la de la Fe y la de cierto monstruo chupasangres muy popular en el folclore rumano…

En total, seis estimulantes series de muy diferentes registros que te pueden servir para abrir boca con los terrores de verano. El audio de Es la mañana de Federico donde Ana Mateu conversa con los colaboradores de esRadio e incluye los cortes de diálogo de las series en cuestión te aclarará por cual decantarte.