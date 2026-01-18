Y después del "whitewashing" vino el "blackwashing". Un cartel promocional está ahora recogiendo no pocos exabruptos en redes sociales por eso mismo. Algunos, de colectivos habitualmente enfurecidos contra todo lo que huela a "woke"; otros, por la evidente falta de originalidad y afán de corrección política (o más bien, búsqueda de nuevos mercados) que llevan a los estudios a hacer remakes de películas queridas o que no lo necesitan con mucho menos "punch" comercial de lo que sería deseable.

El último caso, interpretado en redes como el próximo gran fracaso, es la serie The Burbs, basada en una película del mismo nombre estrenada en 1989 (sin un particular éxito), protagonizada por Tom Hanks y titulada en España No matarás… al vecino. La comedia dirigida por Joe Dante era una joya de vitriolo e ironía contra la vida en los suburbios norteamericanos tópicos y típicos que ha devenido en cine de culto. Muchos cinéfilos recordarán la carátula de los videoclubs de los ochenta y noventa, con un enfurecido Tom Hanks en bata recortándose en un cielo tormentoso y terrorífico.

Los responsables de la serie The Burbs de 2026 ni siquiera se habrían molestado en confeccionar un póster promocional distinto, solo que han sustituido al entonces lozano y juvenil Tom Hanks por la nueva protagonista, Keke Palmer, actriz, presentadora y cantante afroamericana cuyo éxito internacional más relevante ha sido el thriller de terror de Jordan Peele, Nop. La serie, eso sí, tiene en su equipo de productores al célebre creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane.

La serie de Peacock, división en streaming de Universal, sigue la premisa del film original de Joe Dante (Gremlins, El chip prodigioso): una joven pareja se muda a una casa donde descubren que sus nuevos vecinos podrían ser una amenaza mortal.

La reimaginación de la película de 1988 en clave de serie de televisión aún no ha sido estrenada ni hay críticas disponibles, por lo que todo lo que pueda comentarse sobre su calidad son prejuicios. Pero queda por ver la reacción a la evidente maniobra de cambiar la raza y el sexo del producto como gran reclamo para una audiencia que ya detecta las maniobras ideológicas, por no mencionar a una cansada, quizá, de esta clase de remakes.