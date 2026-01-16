Edgar Ramírez, quizá el actor venezolano de mayor proyección internacional, se ha manifestado en The Hollywood Reporter sobre la captura de Nicolás Maduro y la asunción por parte de Donald Trump y EEUU de un proceso que conduzca al país a la democracia. Y el actor no se muestra particularmente feliz por los acontecimientos, asegurando que es "cuestión de elegir entre lo malo y lo peor".

Ramírez, que se encuentra promocionando el film Aún es de noche en Caracas, basado en la novela La hija de la española, de Karina Sainz Borgo, asegura estar "emocionado" pero también "temeroso y exhausto". hay mucha incertidumbre. Lo que la gente tiene que entender es que no hay opciones buenas ni viables para Venezuela. Es una elección entre lo malo y lo peor".

El film, que precisamente retrata el caos urbano y la violencia derivada de las protestas de 2017 en Venezuela, es el debut de Ramírez en calidad de productor. Y sus declaraciones han provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, con muchos venezolanos criticando duramente la posición de privilegio de Ramírez y su escaso entusiasmo a la hora de saludar la caída de Maduro y la llegada de una nueva etapa. Otros, sin embargo, alaban su postura prudente tras décadas de dictadura.

El actor asegura que al fin y al cabo "la dictadura sigue al mando" tras "25 años de destrucción bajo la Revolución Chavista, donde el gobierno se apoderó de tierras, casas y negocios. La gente lo perdió todo a punta de pistola".

Consideró en THR que, no obstante, no es una película política, algo que como artista no me interesa". "Espero que sea política solo en el sentido de que conciencie y preocupe por lo que está sucediendo en Venezuela". "No hay comida, ni medicinas, ni futuro. Esa ha sido la realidad de Venezuela durante los últimos 25 años. Uno de cada cuatro venezolanos ha abandonado el país. Esto no tiene precedentes", explicó.

Dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugas, el film cuenta la historia de Adelaida (Natalia Reyes), una venezolana que enfrenta la muerte de su madre mientras el país se deshace en violencia chavista, descubriendo que una mujer afín a la ditadura ha ocupado el apartamento de ésta.