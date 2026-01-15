Dedicamos un vídeo, fundamentalmente laudatorio, a la figura del nunca bien ponderado Jerry Bruckheimer, productor legendario del Hollywood moderno en cuya carrera iniciada en los 70 podemos encontrar todo tipo de etapas: desde su dedicación al cine indie a los grandes éxitos musicales de los 80, los de acción de los 90 y los últimos clásicos Disney en imagen real del siglo XX, como la saga Piratas del Caribe.

La razón para que Juanma González haya recuperado la figura de Jerry Bruckheimer para un nuevo vídeo de @LDCultura, el canal de Libertad Digital y esRadio, es clara: el éxito este año de la película Fórmula 1. La Película con Brad Pitt, precisamente un intento de recuperar el tono y el músculo de películas producidas por él mismo como, por ejemplo, Días de Trueno con Tom Cruise (de la que se especula que podría recibir una secuela con el personaje de Brad Pitt).

Sin más, no te olvides de dejar un "like" en el vídeo, seguir a Juanma González (@confecinepata) en X y también comentar en el vídeo de youtube. Por último, te recomendamos que des a la campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones del canal.