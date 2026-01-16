Ampliando el mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland en 28 años después, pero dándole un giro radical, Nia DaCosta dirige 28 años después: El templo de los huesos.

En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar.

En el mundo de 'El templo de los huesos', los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora, con una extraña secta de delincuentes que recuerda a una mítica película de Kubrick.

La película se presenta como una continuación más oscura del universo iniciado con 28 días después. A diferencia de sus predecesoras, esta entrega se aleja del impacto inmediato del apocalipsis para centrarse en las consecuencias a largo plazo de una sociedad que ha vivido casi tres décadas bajo la sombra del virus y de la violencia que este desató.

En este nuevo vídeo del canal @LDCultura, Juanma González te cuenta su opinión sobre la película, con algunos elementos que la distinguen de las anteriores servidos por la nueva directora.

Y también un par de sorpresas que precipitan la saga hacia su tercera entrega, donde -en efecto- se recuperará el protagonismo de un personaje sobradamente conocido en la saga.