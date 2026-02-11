Muere a los 48 años James Van Der Beek, de la serie 'Dawson crece'

El actor James Van Der Beek ha fallecido a los 48 años víctima del cáncer. Protagonista de la célebre serie dramática y romántica Dawson Crece, uno de los hitos generacionales de los noventa, el actor logró despuntar en largometrajes como Las reglas del juego, una descarnada sátira del autor de American Psycho, Bret Easton Ellis.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, con quien estaba casado en segundas nupcias, en su cuenta de Instagram. Hasta hace pocos días, el actor se mostró activo en redes sociales, con su última publicación dedicada al cumpleaños común con su hija.

Padre de seis hijos, el actor falleció pacificamente y rodeado de familiares. El aviso recibido por la oficina del médico forense del condado de Travis, en Texas, a las 6:44 de la mañana de este miércoles.

El cáncer colorrectal en adultos jóvenes como Van Der Beek muestra una tendencia al alza en la última década, aspecto en el que el actor se involucró activamente para concienciar y dar a conocer la enfermedad.

Dawson crece | Archivo

Van Der Beek, el famoso Dawson Leery de la serie de televisión Dawson crece, del creador de 'Scream', Kevin Williamson, era un joven soñador enamorado de su mejor amiga en una plácida localidad costera de EEUU. La serie seguía sus vaivenes sentimentales al tiempo que Dawson trataba de desempeñarse como director de cine.

El actor de 48 años fue uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente, siguiendo el modelo de otras ficciones de éxito. Pero debido al empeoramiento de su enfermedad tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original que incluye a nombres conocidos como Katie Holmes, Michelle Williams o Joshua Jackson, cuyas carreras fueron lanzadas por el éxito de la serie.

Dawson crece se emitió de 1998 a 2003, y en el caso de España fue estrenada por el extinto Canal Plus. Recientemente, el actor tuvo apariciones especiales en un episodio de Walker y en la película de Tubi Sidelined: The QB and Me ('El quarterback y yo').

El actor fue diagnosticado de cáncer en estadio 3 en el año 2023, aunque esperó al año siguiente para revelarlo públicamente. Van Der Beek nació en Cheshire, Connecticut. Era hijo de una bailarina y administradora de gimnasio y de un ejecutivo del sector de telefonía móvil y exjugador de béisbol. Precisamente James dejó su carrera deportiva por la de actor, algo que probablemente ayudó a uno de sus iniciales éxitos de taquilla en cines, Varsity Blues.