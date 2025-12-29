El Fernán Gómez estrenará El jardín de los cerezos de Chéjov con dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente

El teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa estrenará El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov, en una nueva producción dirigida por su director artístico, Juan Carlos Pérez de la Fuente, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El montaje podrá verse en la Sala Guirau del 15 de febrero al 12 de abril y cuenta con versión de Ignacio García May. Se trata de una producción del teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, espacio dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Octubre Producciones S.L.

La obra aborda la historia de una familia expulsada de su particular "paraíso", representado por un huerto perteneciente a una finca en ruina económica. Este espacio funciona también como un lugar de la memoria, ligado a una infancia "feliz", que contrasta con la situación presente. La mala gestión del patrimonio conduce a que la única salida posible sea su destrucción, situando a los personajes ante un dilema propio de la sociedad moderna: permanecer implica perder el paraíso, pero vender la finca también.

El conflicto y sus personajes

Según explica García May, los personajes quedan "atrapados" en esa disyuntiva y optan por instalarse "en la acedía, esperando que las cosas se solucionen solas". En este contexto aparece el personaje del joven estudiante Trofimov, que plantea la posibilidad de un "retorno al Edén" al defender que "la salvación pasa por trabajar y dejar algo de felicidad para que la recojan quienes vienen detrás". El propio texto recuerda un proverbio chino que afirma que "el mejor fertilizante es la sombra del jardinero".

Por su parte, Juan Carlos Pérez de la Fuente ha señalado que "Chéjov se ha convertido en un clásico del drama universal" y que su teatro se ha ido "desvelando con el paso del tiempo", lo que permite comprender hoy "un poco más su universo". El director ha subrayado que el autor ruso "no solo habla de la Rusia de finales del siglo XIX, sino de personas desorientadas y perplejas en medio de una encrucijada o un laberinto que les aturde".

En este sentido, Pérez de la Fuente considera que la obra está "más vigente que nunca", al reflejar inquietudes que siguen presentes en el siglo XXI, una época que, según sus palabras, está "cargada de interrogantes sobre cómo va a ser la existencia".

Ensayos y apertura al público

Los ensayos del montaje comenzarán el 2 de enero. A partir del mes de febrero, el teatro permitirá al público acceder a la sala para conocer el proceso de creación de una obra desde el interior. La información relativa a las solicitudes e inscripciones se publicará próximamente en la página web del teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

El elenco está formado por Juanma Cifuentes, Carmen Conesa, Helena Ezquerro, Chema León, Manuel Maciá, Borja Maestre, Cristina Marcos, Markos Marín, Noelia Marló, Chema de Miguel, José Gonçalo Pais, Marta Poveda y Jesús Torres.

Completan la ficha artística José Manuel Guerra (diseño de iluminación), Ignacio García (diseño del espacio sonoro), Guillermo Weickert (movimiento escénico y coreografía), Violeta Nêmec (diseño de videoescena), Rosa García Andújar (diseño de vestuario) y Juan Carlos Pérez de la Fuente e Isi Ponce (diseño de escenografía). El equipo se completa con Abel Ferris como ayudante de dirección, Rocío León como ayudante de vestuario y Gabriela Zaldívar como ayudante del espacio sonoro.