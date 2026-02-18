Alfredo Sanzol disecciona el impacto familiar del cáncer en el Teatro María Guerrero

El Teatro María Guerrero acoge hasta el próximo 5 de abril el nuevo montaje de Alfredo Sanzol, La última noche con mi hermano. La obra, situada en la Sala Grande, arranca con una premisa de choque: la revelación de una enfermedad terminal en mitad de un almuerzo familiar. La actriz Elisabet Gelabert, que interpreta a Ainhoa, la cuñada de la protagonista, analiza las claves de una pieza que explora la gestión del dolor y los vínculos de sangre.

La trama se dispara cuando Nagore, el personaje central, comunica a su hermano, su cuñada y sus dos sobrinos que padece cáncer. La noticia irrumpe en la cotidianidad de una cena, transformando el espacio familiar en un escenario de incertidumbre absoluta. Según explica Elisabet Gelabert en Kilómetro Cero, el texto de Sanzol no busca el melodrama fácil, sino observar "cómo reacciona cada miembro del grupo ante lo inesperado".

La trayectoria de Sanzol

Alfredo Sanzol llega a esta producción avalado por una trayectoria de máximo prestigio en las artes escénicas españolas. Galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016 por La Respiración y el Premio Valle-Inclán en 2017 por La ternura, el autor suma ya ocho Premios Max. En esta ocasión, la dirección se centra en la palabra y el silencio que sigue al diagnóstico, manteniendo las funciones de martes a domingo a las 20:00.

La interpretación de Gelabert como Ainhoa resulta fundamental para entender el apoyo periférico en las crisis familiares. La actriz destaca que la obra permite al espectador transitar por la "fragilidad de la vida" sin abandonar el pulso narrativo de una familia que intenta sostenerse mientras el mundo, tal y como lo conocían, se desmorona tras una simple frase.